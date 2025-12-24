Maruti की इस कार पर 2.13 लाख रुपये तक की छूट, 27.97kmpl माइलेज और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप साल खत्म होने से पहले एक फ्यूल-एफिशिएंट और प्रीमियम SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid इस समय एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। मारुति सुजुकी ने दिसंबर महीने के लिए इस SUV पर ईयर-एंड बेनिफिट्स की घोषणा की है, जिसमें हाइब्रिड वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। वेरिएंट के हिसाब से कुल बचत 2.13 लाख रुपये तक जा सकती है।

हाइब्रिड वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा छूट Maruti Grand Vitara Hybrid पर सबसे बड़ा फायदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम्स पर मिल रहा है। वहीं, पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स भी इस स्कीम के दायरे में आते हैं और चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि AllGrip ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट भी ईयर-एंड इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है।