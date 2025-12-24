Language
    Maruti की इस कार पर 2.13 लाख रुपये तक की छूट, 27.97kmpl माइलेज और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स से है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid पर दिसंबर में ईयर-एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसमें हाइब्रिड वेरिएंट्स पर 2.13 लाख रुपये तक की छूट है। पेट्रोल और CN ...और पढ़ें

    Maruti Grand Vitara Hybrid पर 2.13 लाख तक की छूट।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप साल खत्म होने से पहले एक फ्यूल-एफिशिएंट और प्रीमियम SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid इस समय एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आई है। मारुति सुजुकी ने दिसंबर महीने के लिए इस SUV पर ईयर-एंड बेनिफिट्स की घोषणा की है, जिसमें हाइब्रिड वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। वेरिएंट के हिसाब से कुल बचत 2.13 लाख रुपये तक जा सकती है।

    हाइब्रिड वेरिएंट्स पर सबसे ज्यादा छूट

    Maruti Grand Vitara Hybrid पर सबसे बड़ा फायदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम्स पर मिल रहा है। वहीं, पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स भी इस स्कीम के दायरे में आते हैं और चुनिंदा वेरिएंट्स पर 1 लाख रुपये से ज्यादा की छूट मिल सकती है। अच्छी बात यह है कि AllGrip ऑल-व्हील ड्राइव वेरिएंट भी ईयर-एंड इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है।

    Maruti Grand Vitara

    Maruti Suzuki Grand Vitara की कीमत

    Maruti Suzuki Grand Vitara की एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये से 19.72 लाख रुपये के बीच है।

    माइलेज कितनी है?

    1. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड: 27.97 kmpl (क्लेम्ड)
    2. नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (MT): 21.11 kmpl
    3. पेट्रोल (AT): 20.58 kmpl
    4. AllGrip AWD: 19.20 kmpl

    Maruti Suzuki Grand Vitara का इंजन आप्शन

    डिटेल 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5L स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
    इंजन टाइप पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + इलेक्ट्रिक मोटर (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड)
    इंजन क्षमता 1.5 लीटर 1.5 लीटर
    सिलेंडर 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर
    अधिकतम पावर 101.5 bhp 90 bhp (पेट्रोल इंजन)
    अधिकतम टॉर्क 137 Nm 122 Nm (पेट्रोल इंजन)
    इलेक्ट्रिक मोटर आउटपुट -- 79 bhp / 141 Nm
    कुल सिस्टम पावर 101.5 bhp 109 bhp
    ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड ऑटोमैटिक e-CVT ऑटोमैटिक
    ड्राइव ऑप्शन 2WD / AllGrip AWD 2WD

    Maruti Suzuki Grand Vitara के फीचर्स

    1. 9-इंच Smart Play Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम
    2. वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी
    3. हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
    4. एम्बिएंट लाइटिंग
    5. 360-डिग्री व्यू कैमरा
    6. Suzuki कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
    7. वायरलेस चार्जर
    8. पैनोरमिक सनरूफ के साथ डुअल स्लाइड मैकेनिज्म
    9. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
    10. पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
    11. रिक्लाइनिंग रियर सीट्स
    12. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
    13. क्रूज कंट्रोल
    14. 6 एयरबैग्स
    15. हिल होल्ड कंट्रोल
    16. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESP)

    हमारी राय

    दिसंबर में मिल रहे भारी डिस्काउंट्स के चलते Maruti Grand Vitara Hybrid उन खरीदारों के लिए खास बन जाती है, जो लो रनिंग कॉस्ट, एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद ब्रांड की तलाश में हैं। साल के अंत में यह डील वैल्यू के मामले में काफी आकर्षक साबित हो सकती है।

    डिस्क्लेमर: डिस्काउंट शहर, डीलर और स्टॉक उपलब्धता के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। सही ऑफर जानने के लिए अपने नजदीकी डीलर से संपर्क जरूर करें।