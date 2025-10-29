Maruti Fronx का प्लेक्स फ्यूल वाला वेरिएंट हुई पेश, 85 फीसद एथनॉल मिश्रण चलने की है कैपेसिटी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में, जापान मोबिलिटी शो 2025 में मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को प्रदर्शित किया गया, जो भारतीय सरकार के E20 एथनॉल ब्लेंडिंग नॉर्म्स और वर्तमान वाहनों की क्षमता पर चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार को खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि यह 85 प्रतिशत एथनॉल वाले ईंधन मिश्रण पर चलने की क्षमता रखता है। यह दिखाता है कि मारुति सुजुकी भारत में बायोफ्यूल नीति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में E20 (20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंड) ईंधन की शुरुआत की है। तो, आइए जानते हैं इस नई और अत्याधुनिक फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Maruti Fronx Flex Fuel वेरिएंट मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट एथनॉल-बेस्ड ईंधन मिश्रण पर काम करता है, जो नियमित पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस FFV (Flex Fuel Vehicle) कांसेप्ट में एक संशोधित 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो उच्च एथनॉल मिश्रण (85 प्रतिशत एथनॉल) को संभाल सकता है। यह कदम खासतौर पर भारत में अहम है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में एथनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाने की योजना बना रही है।

Maruti Fronx Flex Fuel के फीचर्स मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल कांसेप्ट के अलावा, जापान में दिखाए गए मॉडल में भारतीय वेरिएंट से ज्यादा फीचर्स हैं। इसमें हीटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड और लेवल-2 एडेवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, बाकी सभी फीचर्स भारत-spec फ्रॉणक्स की तरह ही हैं।