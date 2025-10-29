Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Fronx का प्लेक्स फ्यूल वाला वेरिएंट हुई पेश, 85 फीसद एथनॉल मिश्रण चलने की है कैपेसिटी

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    मारुति सुजुकी ने फ्रोंक्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन लॉन्च किया है, जो इथेनॉल मिश्रित ईंधन पर चल सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और ईंधन लागत को कम कर सकता है। मारुति भविष्य में और भी फ्लेक्स फ्यूल मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल एक टिकाऊ विकल्प है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Maruti Fronx Flex Fuel जापान मोबिलिटी शो 2025 में पेश हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में, जापान मोबिलिटी शो 2025 में मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को प्रदर्शित किया गया, जो भारतीय सरकार के E20 एथनॉल ब्लेंडिंग नॉर्म्स और वर्तमान वाहनों की क्षमता पर चल रही बहस के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार को खास तौर पर भारतीय बाजार के लिए विकसित किया गया है, क्योंकि यह 85 प्रतिशत एथनॉल वाले ईंधन मिश्रण पर चलने की क्षमता रखता है। यह दिखाता है कि मारुति सुजुकी भारत में बायोफ्यूल नीति को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार ने हाल ही में E20 (20 प्रतिशत एथनॉल ब्लेंड) ईंधन की शुरुआत की है। तो, आइए जानते हैं इस नई और अत्याधुनिक फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Fronx Flex Fuel वेरिएंट

    मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट एथनॉल-बेस्ड ईंधन मिश्रण पर काम करता है, जो नियमित पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इस FFV (Flex Fuel Vehicle) कांसेप्ट में एक संशोधित 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो उच्च एथनॉल मिश्रण (85 प्रतिशत एथनॉल) को संभाल सकता है। यह कदम खासतौर पर भारत में अहम है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में एथनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाने की योजना बना रही है।

    Maruti Fronx Flex Fuel के फीचर्स

    मारुति फ्रॉणक्स फ्लेक्स फ्यूल कांसेप्ट के अलावा, जापान में दिखाए गए मॉडल में भारतीय वेरिएंट से ज्यादा फीचर्स हैं। इसमें हीटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड और लेवल-2 एडेवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS) जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, बाकी सभी फीचर्स भारत-spec फ्रॉणक्स की तरह ही हैं।

    Maruti Fronx के मौजूदा पावरट्रेन

    वर्तमान में भारत में बिक रहे फ्रॉणक्स के पावरट्रेन विकल्प इस प्रकार हैं:

    इंजन 1.2-लीटर NA पेट्रोल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.2-लीटर NA पेट्रोल + CNG
    पावर 90 PS 100 PS 77.5 PS
    टॉर्क 113 Nm 148 Nm 98.5 Nm
    ट्रांसमिशन 5-स्पीड MT / 5-स्पीड AMT 5-स्पीड MT / 6-स्पीड AT 5-स्पीड MT
    ईंधन दक्षता (दावा किया गया) 21.79kmpl (MT) / 22.89kmpl (AMT) 21.5kmpl (MT) / 20.1kmpl (AT) 28.51km/kg

    इन्हें 5-स्पीड MT, 5-स्पीड AMT, 6-स्पीड AT जैसे ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ जोड़ा जाता है। फ्यूल एफिशेंसी की बात करें तो, पेट्रोल इंजन की माइलेज 21.79 kmpl (MT) से लेकर 22.89 kmpl (AMT) तक है। जबकि CNG वेरिएंट 28.51 km/kg की माइलेज देता है।

    मारुति विक्टोरिस CBG वेरिएंट

    मारुति ने जापान में मारुति विक्टोरिस CBG वेरिएंट भी प्रदर्शित किया, जो कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस (CBG) पर चलता है। यह ईंधन पशुओं के गोबर और डेयरी अपशिष्ट से उत्पन्न होता है, जिससे यह ज्यादा स्थिर और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके अलावा, CBG के इस्तेमाल से CNG के मुकाबले अधिक सुविधा मिलती है, और इसमें CNG टैंक को बूट फ्लोर के नीचे रखा गया है, जिससे ट्रंक में ज्यादा जगह मिलती है।

     