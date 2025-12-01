Maruti e Vitara कल होगी लॉन्च, पहले जानें 5 बड़ी खास बातें, कैसी होगी मारुति पहली इलेक्ट्रिक SUV?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e Vitara को भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने वाली है। इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया गया था। हम यहां पर आपको इसके लॉन्च होने से पहले इसके 5 जरूरी बातों को बता रहे हैं।

यह एक ग्राउंड-अप इलेक्ट्रिक कार है। इसका डिजाइन भी बिल्कुल नया और अलग है। इसे रग्ड SUV लुक दिया गया है। इसमें मोटा बंपर और बॉडी-क्लैडिंग दी गई है, जो इसे खास बनाने का काम करते हैं। इसके फ्रंट में Y-शेप्ड LED DRLs, शार्प हेडलैम्प्स और आकर्षक कट-क्रीज दी गई है। साइड प्रोफाल में चंकी व्हील आर्च, मोटी डोर क्लैडिंग और 18-इंच डुअल-टोन एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पीछे की तरफ रग्ड बंपर और Y-शेप्ड LED टेललैंप्स मिलते हैं।

श्रेणी स्पेसिफिकेशन 49 kWh 61 kWh बैटरी व मोटर बैटरी पैक 49 किलोवॉट-घंटा 61 किलोवॉट-घंटा इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 144 PS 174 PS टॉर्क 193 Nm 193 Nm ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव WLTP रेंज 344 किलोमीटर 426 किलोमीटर चार्जिंग 7 kW AC (10–100%) 6.5 घंटे 9 घंटे 11 kW AC (10–100%) 4.5 घंटे 5.5 घंटे DC फास्ट चार्ज (10–80%) 45 मिनट 45 मिनट अंतरिक डिज़ाइन स्क्रीन 10.25 इंच टचस्क्रीन + 10.1 इंच ड्राइवर डिस्प्ले समान साउंड सिस्टम इन्फिनिटी इन्फिनिटी सीटें सेमी-लेदरिट सेमी-लेदरिट ड्राइवर सीट 10-तरह समायोज्य इलेक्ट्रिक 10-तरह समायोज्य इलेक्ट्रिक फ्रंट सीटें वेंटिलेटेड (हवादार) वेंटिलेटेड (हवादार) वायरलेस चार्जर हाँ हाँ एंबियंट लाइटिंग हाँ हाँ बाहरी डिज़ाइन DRLs वाई-आकार वाली एलईडी वाई-आकार वाली एलईडी अलॉय व्हील 18-इंच द्वि-टोन 18-इंच द्वि-टोन बंपर रग्ड लुक रग्ड लुक टेललैंप वाई-आकार वाली एलईडी वाई-आकार वाली एलईडी सुरक्षा एयरबैग 7 तक 7 तक ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण) हाँ हाँ TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) हाँ हाँ पार्किंग सेंसर आगे + पीछे आगे + पीछे 360-डिग्री कैमरा हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड हाँ हाँ क्रैश रेटिंग 4-स्टार यूरो NCAP 4-स्टार यूरो NCAP ADAS लेवल-2 अनुकूली क्रूज नियंत्रण हाँ हाँ लेन कीप असिस्ट हाँ हाँ स्वचालित आपातकालीन ब्रेक हाँ हाँ हाई बीम असिस्ट हाँ हाँ ब्लाइंड स्पॉट चेतावनी हाँ हाँ रियर क्रॉस ट्रैफिक चेतावनी हाँ हाँ

2. Maruti e Vitara का इंटीरियर

इसके केबिन बिल्कुल नया दिया गया है। इसका डैशबोर्ड मारुति की किसी भी कार जैसा नहीं है। इसमें डुअल-टोन ब्लैक-टैन थीम दिया गया है। साथ ही नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ज्यादा ग्लॉस ब्लैक फिनिश और सेमी-लेदरिट सीटें दी गई है। डुअल स्क्रीन सेटअप भी मिलता है, जो केबिन को मॉडर्न और प्रीमियन लुक देने का काम करता है।

3. Maruti e Vitara के फीचर्स और सेफ्टी

e Vitara में मिलने वाले फीचर्स

10.25-इंच टचस्क्रीन 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay इनफिनिटी साउंड सिस्टम पैनोरमिक ग्लास रूफ 10-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स वायरलेस फोन चार्जर एम्बियंट लाइटिंग इलेक्ट्रिक ORVMs PM 2.5 एयर फिल्टर

सेफ्टी फीचर्स

7 एयरबैग तक ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक 360-डिग्री कैमरा Euro NCAP में 4-स्टार क्रैश रेटिंग ADAS लेवल-2 फीचर्स एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन कीप असिस्ट हाइ बीम असिस्ट रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग

4. Maruti e Vitara: पावरट्रेन

बैटरी पैक पावर टॉर्क रेंज (WLTP) मोटर ड्राइवट्रेन 49 kWh 144 PS 193 Nm 344 km 1 FWD 61 kWh 174 PS 193 Nm 426 km 1 FWD

e Vitara दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आएगी, जो 49 kWh और 61 kWh है।

बैटरी, पावर और रेंज

चार्जिंग टाइप 49 kWh 61 kWh 7 kW AC (10-100%) 6.5 घंटे 9 घंटे 11 kW AC (10-100%) 4.5 घंटे 5.5 घंटे DC फास्ट चार्ज (10-80%) 45 मिनट 45 मिनट

इंटरनेशनल मॉडल में AWD मिलता है, लेकिन भारत में सिर्फ FWD ही उपलब्ध होगा।

5. कितनी होगी कीमत?

Maruti e Vitara की शुरुआती कीमत लगभग 17 लाख रुपये रहने की उम्मीद है। भारत में इसका मुकाबला Hyundai Creta Electric, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6, MG Windsor EV से देखने के लिए मिलेगा। Maruti e Vitara कंपनी की पहली EV होने के बावजूद डिजाइन, फीचर्स और रेंज में काफी बैलेंस्ड पैकेज पेश करती है। लॉन्च के बाद यह EV सेगमेंट में कड़ा मुकाबला देने की क्षमता रखती है।