    Maruti e Vitara होगी 2 दिसंबर को लॉन्च, कैसे मिलेंगे फीचर्स और कितनी होगी कीमत?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:27 PM (IST)

    मारुति सुजुकी 2 दिसंबर 2025 को अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, Maruti e Vitara लॉन्च करेगी। ऑटो एक्सपो 2025 में प्रदर्शित, यह 'मेक-इन-इंडिया' मॉडल 100 से अधिक देशों को निर्यात किया जाएगा। ई-विटारा में दो बैटरी विकल्प होंगे, जो 500 किमी से अधिक की रेंज प्रदान करेंगे। इसमें प्रीमियम इंटीरियर और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ होंगी। इसकी अनुमानित कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच होगी।

    Maruti e Vitara के लॉन्च से पहले जानिए इसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकी अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक SUV Maruti e Vitara को भारत में 2 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने वाली है। इसे सबसे पहले भारत में ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था। इसे न केबल भारतीय बाजार के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही यह कार अपने आप में एक ग्लोबल प्रोडक्ट बन चुकी है। हम यहां पर आपको लॉन्च होने से पहले बता रहे हैं कि मारुति ई-विटारा में क्या कुछ खास दिया जाएगा?

    ग्लोबल EV बनने की ओर बड़ा कदम

    Maruti e Vitara भारत में मेक-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक कार के रूप में नई पहचान बना रही है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में लोकलाइज्ड हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन का उद्घाटन किया। उसी दिन e Vitara के पहले एक्सपोर्ट बैच को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 1 सितंबर से पिपावाव पोर्ट से एक्सपोर्ट आधिकारिक रूप से शुरू हुए। अगस्त में ही 2,900 से ज्यादा यूनिट्स यूके, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन सहित 12 यूरोपीय देशों को भेजी गईं। योजना है कि e Vitara को 100 से ज्यादा देशों में सप्लाई किया जाएगा। यह मारुति सुजुकी की पहली असली ग्लोबल इलेक्ट्रिक SUV बन रही है।

    Maruti e Vitara: एक्सटीरियर और डाइमेंशन्स

    e Vitara का डिजाइन मॉडर्न और क्लीन है, जिसमें SUV जैसी मजबूत सड़क मौजूदगी नजर आती है। इसकी लंबाई 4,275mm, चौड़ाई 1,800mm, ऊंचाई 1,640mm और व्हीलबेस 2,700mm का है। कार में 3-in-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, जिसमें मोटर, इन्वर्टर और ट्रांसमिशन एक ही यूनिट में जोड़े गए हैं। इससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है और ओवरऑल वजन कम होता है।

    Maruti e Vitara: बैटरी ऑप्शन और परफॉर्मेंस

    मारुति e Vitara दो बैटरी पैक 49kWh और 61kWh के साथ लेकर आया जाएगा। इसका 49kWh FWD वर्जन 144hp पावर और 189Nm टॉर्क जनरेट करेगा। वही 61kWh FWD वर्जन 174hp पावर और 189Nm टॉर्क जनरेट करेगा। इसके 61kWh वाले टॉप वेरिएंट में 500km से ज्यादा रेंज मिलने की उम्मीद है। यह इसे सेगमेंट में लंबी दूरी वाली EV बनाने का काम करेगा।

    Maruti e Vitara: इंटीरियर

    e Vitara का केबिन मारुति की अब तक की सबसे प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी दिया गया है।

    1. 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
    2. 10.1-इंच टचस्क्रीन (फ्लोटिंग ड्यूल-डेक सेंटर कंसोल पर)
    3. सॉफ्ट-टच मटेरियल्स
    4. डुअल-टोन थीम
    5. मल्टी-कलर एम्बियंट लाइटिंग
    6. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
    7. 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
    8. 40:20:40 स्प्लिट रियर सीट (recline + slide + fold)
    9. फिक्स्ड ग्लास सनरूफ
    10. हार्मन-ट्यूनड ऑडियो सिस्टम

    सेफ्टी फीचर्स

    1. 50% से ज्यादा हाई-टेंसाइल स्टील
    2. बैटरी प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर
    3. 7 एयरबैग
    4. ऑल-डिस्क ब्रेक
    5. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
    6. TPMS
    7. e-Call इमरजेंसी सिस्टम
    8. Level-2 ADAS
    9. एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल
    10. लेन कीपिंग असिस्ट
    11. ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग

    कंपनी ने इसे मॉडर्न डिजाइन, लंबी रेंज, प्रीमियम इंटीरियर, मजबूत सुरक्षा के साथ लेकर आने वाली है। यह कंपनी की इलेक्ट्रिक सफर शुरू करने का सबसे बड़ा कदम है।

    कितनी होगी कीमत?

    भारत में Maruti e Vitara की कीमत 20 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये के बीच होने वाली है। इसका मुकाबला Tata Curvv EV, MG ZS EV, Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 और Vinfast VF6 से होगा।