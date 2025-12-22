Maruti Celerio का ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में बुरा हाल, अपडेट के बाद भी मिला केवल 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग
Global NCAP क्रैश टेस्ट में Maruti Celerio को अपडेट के बाद भी सीमित सेफ्टी मिली। 6 एयरबैग वेरिएंट को एडल्ट सेफ्टी में 3-स्टार और चाइल्ड सेफ्टी ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बिकने वाली Maruti Suzuki Celerio के 2-एयरबैग और 6-एयरबैग वेरिएंट का क्रेश टेस्ट Global NCAP में किया गया है। इस टेस्ट को नए और सख्त प्रोटोकॉल के तहत किया गया। इस क्रैश टेस्ट को एडल्ट ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (COP) दोनों के लिए किया गया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Maruti Celerio का क्रैश टेस्ट में कैसा हाल रहा?
Maruti Celerio का ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रिजल्ट
एडल्ट ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (AOP)
Global NCAP टेस्ट में Celerio 6-एयरबैग वेरिएंट को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 3-स्टार मिले हैं। इस कैटेगरी में कार ने 34 में से 18.04 प्वाइंट्सस्कोर किए। फ्रंटल क्रैश में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के सिर और गर्दन को पर्याप्त सुरक्षा मिली है। ड्राइवर के चेस्ट की सुरक्षा कमजोर पाई गई। घुटनों की सुरक्षा सीमित रही, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे मौजूद सख्त हिस्सों से टकराने की आशंका है। सबसे अहम बात यह रही कि बॉडीशेल को अस्थिर घोषित किया गया। इसका मतलब है कि कार की संरचना आगे और ज्यादा लोड सहने में सक्षम नहीं है, जिससे कुल सेफ्टी स्कोर सीमित रह गया।
चाइल्ड ऑक्यूपैंट प्रोटेक्शन (COP)
बच्चों की सुरक्षा के मामले में Celerio 6AB को 49 में से 18.57 प्वाइंट्समिले, जिसके चलते इसे 2-स्टार रेटिंग दी गई। फ्रंटल क्रैश में 18 महीने और 3 साल के डमी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। चाइल्ड सीट को एडल्ट सीटबेल्ट से लगाने पर प्रोटेक्शन कमजोर रही। ISOFIX एंकर की कमी और सीमित चाइल्ड सीट कम्पैटिबिलिटी ने स्कोर को नुकसान पहुंचाया। साइड इम्पैक्ट में छोटे बच्चे की सुरक्षा ठीक रही, लेकिन बड़े बच्चे के लिए हेड कंटेनमेंट में कमी देखी गई
स्ट्रक्चर बना बड़ी कमजोरी
6-एयरबैग वेरिएंट में साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन Global NCAP की रिपोर्ट साफ कहती है कि सिर्फ एयरबैग बढ़ाने से सेफ्टी रेटिंग में बड़ा सुधार नहीं होता। जब तक बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत, क्रैश एनर्जी मैनेजमेंट बेहतर और चाइल्ड सेफ्टी सिस्टम उन्नत नहीं होंगे, तब तक सेफ्टी स्कोर सीमित ही रहेगा। यह भी साफ किया गया है कि यह टेस्ट भारत में बनी और भारत में बिकने वाली Celerio पर लागू होता है।
हमारी राय
Maruti Celerio में 6 एयरबैग होने के बावजूद सेफ्टी औसत से बेहतर जरूर है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं कही जा सकती। शहर में रोज़मर्रा की ड्राइविंग के लिए यह कार ठीक है, लेकिन जो ग्राहक फैमिली और बच्चों की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं, उनके लिए मजबूत बॉडी और बेहतर चाइल्ड सेफ्टी वाली कार ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित हो सकती है।
