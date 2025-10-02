Language
    GST Rate Cut: Maruti Brezza हुई काफी सस्ती, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    नई GST दरों के लागू होने के बाद Maruti Brezza की कीमतों में भारी कटौती की गई है। इस सब-4 मीटर SUV के सभी वेरिएंट अब और भी किफायती हो गए हैं। सबसे ज्यादा फायदा ZXi Plus AT टॉप-स्पेक वेरिएंट को हुआ है जिसकी कीमत 1.12 लाख रुपये कम हो गई है। CNG वेरिएंट पर भी 90000 रुपये तक की कमी की गई है जिससे ग्राहकों को काफी लाभ मिलेगा।

    Maruti Brezza कीमतों में भारी कटौती हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Brezza भारत की काफी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV में से एक है। नए GST दरों के लागू होने के बाद यह और भी किफायती हो गई है। GST 2.0 के तहत इस SUV के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में कमी की गई है। सबसे ज्यादा ZXi Plus AT टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत में 1.12 लाख रुपये की कमी की गई है। इसके बाकी वेरिएंट की कीमत में 43,000 रुपये से लेकर 1.07 लाख रुपये तक की कमी की गई है।

    Maruti Brezza की नई कीमतें

    Maruti Brezza मैनुअल

    वेरिएंट पुरनी कीमत नई कीमत बचत
    LXi MT ₹ 8.69 लाख ₹ 8.26 लाख ₹ 43,000
    LXi CNG MT ₹ 9.64 लाख ₹ 9.17 लाख ₹ 47,000
    VXi MT ₹ 9.75 लाख ₹ 9.26 लाख ₹ 49,000
    VXi CNG MT ₹ 10.70 लाख ₹ 10.17 लाख ₹ 53,000
    ZXi MT ₹ 11.26 लाख ₹ 10.40 लाख ₹ 86,000
    ZXi CNG MT ₹ 12.21 लाख ₹ 11.31 लाख ₹ 90,000
    ZXi Plus MT ₹ 12.58 लाख ₹ 11.51 लाख ₹ 1.07 लाख

    Maruti Brezza ऑटोमैटिक

    वेरिएंट पुरनी कीमत नई कीमत बचत
    VXi AT ₹ 11.15 लाख ₹ 10.60 लाख ₹ 55,000
    ZXi AT ₹ 12.66 लाख ₹ 11.75 लाख ₹ 91,000
    ZXi Plus AT ₹ 13.98 लाख ₹ 12.86 लाख ₹ 1.12 लाख

    नए GST दरों के लागू होने के बाद से Maruti Brezza अब 8.26 लाख से 12.86 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर की जा रही है। इसके CNG वेरिएंट पर भी 47,000 से 90,000 रुपये तक की कमी की गई है।

    क्यों हुई कीमतों में कमी?

    Maruti Brezza एक सब-4 मीटर कार है, इसमें 1,500 cc का इंजन है, जिससे इसे पहले उच्च GST दर के तहत टैक्स देना पड़ता था। इससे पहले Brezza पर कुल 45% टैक्स लागता था, जिसमें 17% का कंपेंसेशन सेस भी शामिल था। नए नियमों के बाद इसे 40% GST दर पर लाया गया है, जिससे खरीदारों को सीधे फायदा हुआ है।

    Maruti Brezza का इनसे मुकाबला

    Maruti Brezza का भारतीय बाजार में Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Nissan Magnite, और Skoda Kylac जैसी बाकी सब-4 मीटर SUVs के साथ सीधे मुकाबला देखने के लिए मिलता है।