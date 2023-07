प्रभावित कारों में 5 जुलाई 2021 और 15 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान निर्मित एस-प्रेसो और ईको शामिल हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 24 जुलाई 2023 को जारी एस-रिकॉल नोटिस की कुल 87599 इकाइयों के लिए एक रिकॉल नोटिस जारी किया है जो इन मॉडलों के मालिकों को भेजा जा रहा है। इस खबर के माध्यम से रिकॉल के अर्थ के बारे में भी बताएंगे।

इन वाहन मालिकों को भेजा जा रहा है नोटिस

