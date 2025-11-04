Language
    Mahindra XEV 9S के इंटीरियर की दिखी झलक, मिलेगा स्लाइडिंग सेकेंड रो, ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले और नया केबिन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    महिंद्रा ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S का टीज़र जारी किया है, जिसमें आधुनिक इंटीरियर और डिज़ाइन एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। सात सीटों वाली यह एसयूवी INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें स्लाइडिंग सीट्स, ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स होंगे। 2025 में लॉन्च होने वाली इस एसयूवी की कीमत 25 से 35 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

    Mahindra XEV 9S के टीजर में दिखा शानदार इंटीरियर और डिजाइन

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी आगामी Mahindra XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV का इंटीरियर्स का एक टीजर जारी किया है। इसमें कुछ दिलचस्प और आधुनिक डिजाइन एलिमेंट्स को देखा जा सकता है। यह सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra के INGLO मॉड्यूलर लाइटवेट स्केटबोर्ड प्लेटफार्म पर आधारित होगी, जो 282bhp और 380Nm के मोटर के साथ आएगी।

    Mahindra XEV 9S के टीजर में क्या दिखा?

    • टीज़र में एक दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और स्लाइडिंग सेकेंड रो सीट्स दिखाई देती हैं। स्लाइडिंग सेकेंड रो सीट्स के साथ शायद एक रेक्लाइन फंक्शन भी होगा, जो लंबी यात्रा के दौरान अतिरिक्त आराम प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीट्स का डिज़ाइन ब्लैक कलर में किया गया है, जिसमें सिल्वर इनसर्ट्स दिए गए हैं, जो इंटीरियर्स को एक प्रीमियम लुक देते हैं।
    • टीज़र में एक और महत्वपूर्ण फीचर सामने आया है, जिसमें ट्राई-क्लस्टर डिस्प्ले है। यह डिस्प्ले XEV 9E में देखे गए डिज़ाइन के समान होगा, जो ड्राइविंग अनुभव को और भी बेहतर और सहज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

    Mahindra XEV 9S का डिजाइन

    • XEV 9S की डिज़ाइन बहुत ही स्लीक और मॉडर्न होगी, जिसमें XUV700 जैसी पिछली सेक्शन की डिज़ाइन लुक्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ। जैसे कि टेल-लाइट्स को स्मोक्ड इफेक्ट दिया गया है और बम्पर को भी नया डिज़ाइन किया गया है।
    • इसके अलावा, XEV 9S में एक पैनोरमिक सनरूफ भी होगा, जो BE 6 और XEV 9e के फिक्स्ड ग्लास रूफ के मुकाबले एक नया और खुला अनुभव देगा।
    Mahindra XEV 9S के संभावित फीचर्स

    • ट्रिपल स्क्रीन सेटअप: XEV 9S में एक ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले की व्यवस्था होने की संभावना है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली होगा।
    • इसमें ड्राइविंग के दौरान आपको एंबिएंट लाइटिंग का अनुभव मिलेगा, साथ ही इसमें लेवल 2 ऑटोमेटिक ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) भी मिलेगा।
    • इसमें लंबी सवारी के दौरान अधिक आराम देने के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल भी उपलब्ध होगा।
    • XEV 9S में पावर ड्राइवर सीट और 360 डिग्री कैमरा जैसी सुविधाएँ होंगी, जो सुरक्षा और सुविधा में इजाफा करेंगी।
    बैटरी और ड्राइवट्रेन

    XEV 9S में Mahindra का 59kWh और 79kWh LFP बैटरी पैक देखने को मिल सकता है, जो BE 6 और XEV 9e में भी उपलब्ध है। इसके अलावा, Mahindra XEV 9S में AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) ऑप्शन भी हो सकता है, जो इसे और भी पावरफुल और राइडिंग के लिहाज से बेहतर बना सकता है।

    कितनी होगी कीमत

    Mahindra XEV 9S की कीमत 25 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है, जो XEV 9e से प्रीमियम होगी। इसे महिंद्रा के ‘Scream Electric’ इवेंट में 26-27 नवंबर 2025 को पूरी तरह से अनवील किया जाएगा।

     