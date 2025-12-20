Mahindra XUV700 से कितनी अलग होगी नई XUV 7XO? मिलेंगे ये 10 खास फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Mahindra एक बार फिर अपनी पॉपुलर SUV को नए अवतार में पेश करने की तैयारी में है। आने वाला XUV 7XO, मौजूदा XUV700 का सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं होगा, बल्कि इसमें डिजाइन के साथ-साथ फीचर्स के मामले में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि XUV 7XO में ऐसे कौन-से 10 नए फीचर्स हो सकते हैं, जो XUV700 में नहीं मिलते।