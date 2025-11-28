Mahindra XEV 9S के किस वेरिएंट में है कौन-से फीचर्स? किसे खरीदने में कितना होगा फायदा?
महिंद्रा ने भारत में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S को लॉन्च किया है, जो 7-सीटर क्षमता के साथ आती है। यह चार वेरिएंट और तीन बैटरी विकल्पों में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत 19.95 लाख रुपये है। इस एसयूवी में कई आधुनिक फीचर्स हैं, जो इसे खास बनाते हैं। XEV 9S उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो एक फीचर-रिच और पर्यावरण-अनुकूल वाहन की तलाश में हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने नई फुली-इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV Mahindra XEV 9S को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे कुल 4 वेरिएंट Pack One Above, Pack Two Above, Pack Three और Pack Three Above में लेकर आया गया है। इसे तीन बैटरी पैक ऑप्शन 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh में लेकर आया गया है। हम यहां पर आपको इसे सभी वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।
Mahindra XEV 9S: वेरिएंट-वाइज कीमत
|Mahindra XEV 9S वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|Pack One Above 59kWh
|₹ 19.95 लाख
|Pack One Above 79kWh
|₹ 21.95 लाख
|Pack Two Above 59kWh
|₹ 24.45 लाख
|Pack Two Above 79kWh
|₹ 25.45 लाख
|Pack Three 79kWh
|₹ 27.35 लाख
|Pack Three Above 79kWh
|₹ 29.45 लाख
इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपये है। इसके बड़े बैटरी पैक के साथ टॉप-एंड प्राइस Rs 29.45 लाख रुपये तक जाती है।
Mahindra XEV 9S: वेरिएंट-वाइज फीचर्स
1. Mahindra XEV 9S Pack One Above
- Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप
- LED DRLs और LED टेललैंप
- 17-इंच स्टील व्हील
- फ्लश-टाइप डोर हैंडल
- सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
- 6 एयरबैग
- पैनोरमिक सनरूफ
- 12.3-इंच X3 डिस्प्ले लेआउट (ड्राइवर + इंफोटेनमेंट + को-पैसेंजर स्क्रीन)
- रियर AC वेंट, फ्लैट फ़्लोर
- 2-स्टेप रिक्लाइनिंग सेकंड रो
- ABS, EBD
- ESC
- हिल होल्ड असिस्ट
- TPMS
- रियर पार्किंग सेंसर
2. Mahindra XEV 9S Pack Two Above
Pack One Above वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा
- सॉफ्ट-रैप्ड डैशबोर्ड व डोर ट्रिम
- 16-स्पीकर हार्मन कार्डन सिस्टम (Dolby Atmos)
- वेन्यूस्केप्स लाइव
- BYOD माउंटिंग प्रावधान
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- NFC की-कार्ड
- लेवल 2 ADAS (1 रडार + 1 कैमरा)
- 18-इंच अलॉय व्हील
3. Mahindra XEV 9S Pack Three
Pack Two Above वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा
- इंटेलिजेंट अडैप्टिव सस्पेंशन
- सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर
- 7 एयरबैग
- लेवल 2+ ADAS (5 रडार + 1 कैमरा)
- एकूस्टिक लैमिनेटेड ग्लास
- फ्रंट + रियर डुअल वायरलेस चार्जिंग
- पावर्ड को-ड्राइवर सीट (पावर बॉस मोड)
- वेंटिलेटेड सेकंड-रो सीट
4. Mahindra XEV 9S Pack Three Above
Pack Three वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के अलावा
- क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 चिपसेट
- ऑटोपार्क असिस्ट
- वीडियो कॉलिंग सपोर्ट
- VisionX AR HUD
- Secure360 सर्विलांस सिस्टम
- एडवांस्ड ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम
- कार्पेट लैंप
कौन सा वैरिएंट है बेस्ट पिक?
महिंद्रा ने वैरिएंट स्ट्रक्चर को काफी संतुलित रखा है। Pack One Above उन लोगों के लिए शानदार है जो बजट में एक फीचर-रिच इलेक्ट्रिक 7-सीटर चाहते हैं। Pack Two Above वेरिएंट में कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन दिया गया है। अगर आप रेंज, सेफ्टी और प्रीमियम फीचर्स का संतुलन चाहते हैं Pack Three वेरिएंट बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। इसमें लगभग सभी जरूरी और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।
