Mahindra XEV 9S के फीचर्स हुए कंफर्म, मिलेंगी कई बेहतरीन सुविधाएं, 27 नवंबर को होगी लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा भारतीय बाजार में पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, Mahindra XEV 9S को लॉन्च करने वाली है। कंपनी तरफ से अभी तक इसके तीन टीजर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से एक को जल्दी ही लाया गया है। इस नए टीजर में XEV 9S में मिलने वाले फीचर्स की झलक देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही यह भी कंफर्म हो गया है कि XEV 9S में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे?

Mahindra XEV 9S में मिलेंगे ये फीचर्स

इसके पहले टीजर में XEV 9S में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और पैसेंजर एंटरटेनमेंट स्क्रीन के लिए तीन-स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिला था। इसमें स्लाइडिंग सेकंड रो की सीटें और इंटीरियर को प्रीमियम बनाने के लिए बैकलिट लोगो के साथ एक ग्लॉस ब्लैक स्टीयरिंग व्हील भी देखने के लिए मिली थी।

इसके अलावा, Mahindra XEV 9S के नए टीजर में Harman Kardon साउंड सिस्टम और मेमोरी सेटिंग्स के साथ पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही XEV 9e और BE 6 में मिलने वाला टॉगल-जैसी पावर विंडो स्विच फीचर को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें पैनोरमिक सनरूफ और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की सुविधा भी दी जाएगी।

Redefining Space.

Redefining Big.



Here are more glimpses of the interiors of The Big New Electric XEV 9S.



Premiering at #ScreamElectric on 27th November 2025.#XEV9S #MahindraElectricOriginSUVs #ScreamElectric pic.twitter.com/ymBZIZiDe5 — Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) November 13, 2025

ऊपर बताए गए फीचर्स के साथ ही XEV 9S में वेंटीलेटेड और मसाज फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर और ट्राइ-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS सूट, 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स दिए जाएंगे।

Mahindra XEV 9S की बैटरी और रेंज

इसमें XEV 9e और BE 6 की तरह ही 59kWh और 79kWh बैटरी ऑप्शन दिया जा सकता है। इसमें ज्यादा पावर के लिए डुअल-मोटर सेटअप देखने के लिए मिल सकता है, जहां डुअल-मोटर XEV 9e और BE में सिंगल मोटर सेटअप दिया जाता है।

Mahindra XEV 9S इन दिन होगी लॉन्च

भारतीय बाजार में Mahindra XEV 9S को 27 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। इसकी कीमत 21 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।