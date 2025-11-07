Mahindra ला रही भारत की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हाल ही में महिंद्रा ने अपनी दो हाईटेक फीचर्स से लैस Mahindra XEV 9e और BE 6 की बिक्री का आंकड़ा 30 हजार के पार किया है। यह मुकाम कंपनी ने केवल सात महीनों में किया है। अब कंपनी भारत की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लाने जा रही है, जिसका नाम Mahindra XEV 9S है। यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e और BE 6 की तरह ही कई बेहतरीन और एडवांस फीचर्स से लैस होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास मिलेगा?