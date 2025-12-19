Language
    सड़क पर धूम मचाने के बाद अब रेलवे ट्रैक पर उतरी Thar, नजारा देखने इकट्ठा हो गई भीड़, वीडियो हुआ वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक Mahindra Thar रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई है। पुलिस के अनुसार, गाड ...और पढ़ें

    रेलवे ट्रैक पर फंसी Mahindra Thar, मचा हड़कंप

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में Mahindra Thar को रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर फंसा हुआ देखा जा सकता है। यह मामला नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का है और इसे लेकर लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 16 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:35 बजे हुई। पुलिस के अनुसार Mahindra Thar बिना किसी अनुमति के रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई। SUV लाइन नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म के पास बर्मा कैंप साइड के पुराने फ्लाईओवर के नज़दीक जाकर फंस गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

    जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई यूजर्स ने इस हरकत को गैर-जिम्मेदाराना बताया। एक यूजर ने लिखा कि शायद इसे लगा फिल्म की तरह ट्रैक पर गाड़ी चला लेगा। वहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर उस वक्त कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

     

     

    पुलिस और रेलवे का क्या कहना है?

    दीमापुर पुलिस ने साफ किया कि गाड़ी के पास रेलवे परिसर में प्रवेश की कोई अनुमति नहीं थी। यह ट्रैफिक और रेलवे सेफ्टी नियमों का सीधा उल्लंघन है। ड्राइवर की पहचान 65 वर्षीय व्यक्ति, निवासी सिग्नल अंगामी, दीमापुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित तरीके से ट्रैक से हटाया गया। रेलवे के PRO ने पुष्टि की कि कोई यात्री, आम नागरिक या रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।

    फिर भी क्यों है मामला गंभीर?

    हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में कड़ी सजा नहीं दी गई, तो भविष्य में ऐसे खतरनाक स्टंट दोहराए जा सकते हैं।

    शुरुआती जांच में क्या सामने आया?

    अधिकारियों की शुरुआती जांच में यह मामला गंभीर लापरवाही का पाया गया है। Mahindra Thar और उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF), दीमापुर में केस दर्ज किया गया है। जांच अभी जारी है। रेलवे अधिकारियों ने दोहराया है कि स्टेशन परिसर हाई-रिस्क और प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, जहां अनधिकृत वाहनों की एंट्री सीधे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।

    हमारी राय

    यह घटना साफ दिखाती है कि थोड़ी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। रेलवे ट्रैक कोई सड़क नहीं है और वहां मजाक या स्टंट की कोई जगह नहीं। भले ही इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है ताकि आगे कोई अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डाले। नियमों का पालन करना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।