सड़क पर धूम मचाने के बाद अब रेलवे ट्रैक पर उतरी Thar, नजारा देखने इकट्ठा हो गई भीड़, वीडियो हुआ वायरल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में Mahindra Thar को रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर फंसा हुआ देखा जा सकता है। यह मामला नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन का है और इसे लेकर लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 16 दिसंबर 2025 की रात करीब 11:35 बजे हुई। पुलिस के अनुसार Mahindra Thar बिना किसी अनुमति के रेलवे स्टेशन के प्रतिबंधित इलाके में घुस गई। SUV लाइन नंबर 1 पर, प्लेटफॉर्म के पास बर्मा कैंप साइड के पुराने फ्लाईओवर के नज़दीक जाकर फंस गई।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई यूजर्स ने इस हरकत को गैर-जिम्मेदाराना बताया। एक यूजर ने लिखा कि शायद इसे लगा फिल्म की तरह ट्रैक पर गाड़ी चला लेगा। वहीं, कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर उस वक्त कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था।

On platform one at Dimapur railway station in Nagaland, the national disaster vechile showed up instead of train. pic.twitter.com/fv0ji3ySYQ — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 18, 2025 पुलिस और रेलवे का क्या कहना है? दीमापुर पुलिस ने साफ किया कि गाड़ी के पास रेलवे परिसर में प्रवेश की कोई अनुमति नहीं थी। यह ट्रैफिक और रेलवे सेफ्टी नियमों का सीधा उल्लंघन है। ड्राइवर की पहचान 65 वर्षीय व्यक्ति, निवासी सिग्नल अंगामी, दीमापुर के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित तरीके से ट्रैक से हटाया गया। रेलवे के PRO ने पुष्टि की कि कोई यात्री, आम नागरिक या रेलवे संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।

फिर भी क्यों है मामला गंभीर? हालांकि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि अगर ऐसे मामलों में कड़ी सजा नहीं दी गई, तो भविष्य में ऐसे खतरनाक स्टंट दोहराए जा सकते हैं।

शुरुआती जांच में क्या सामने आया? अधिकारियों की शुरुआती जांच में यह मामला गंभीर लापरवाही का पाया गया है। Mahindra Thar और उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF), दीमापुर में केस दर्ज किया गया है। जांच अभी जारी है। रेलवे अधिकारियों ने दोहराया है कि स्टेशन परिसर हाई-रिस्क और प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, जहां अनधिकृत वाहनों की एंट्री सीधे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है।