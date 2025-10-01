GST दर कटौती के बाद Mahindra Thar Roxx हुई सस्ती, देखें हर वेरिएंट की नई कीमत

Mahindra Thar Roxx New Price भारत में महिंद्रा थार रॉक्स ने अपनी दमदार पहचान बनाई है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद इस एसयूवी की कीमत में कमी आई है जिससे यह और भी किफायती हो गई है। महिंद्रा ने थार रॉक्स के सभी वेरिएंट की कीमतों में कटौती की है जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में 1.18 लाख रुपये तक की कमी हुई है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में लॉन्च होने के बाद से ही Mahindra Thar Roxx ने लोगों के बीच अपनी एक मजबूत स्थिति को बनाया है। अब GST दरों की कटौती के बाद इस SUV की कीमत कम हो गई है। इसकी वजह से यह पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको Thar Roxx के हर वेरिएंट की नई कीमत के बारे में बता रहे हैं कि किस वेरिएंट को खरीदने पर ज्यादा फायदा होगा।

Mahindra Thar Roxx की नई कीमतें Mahindra Thar Roxx पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत MX1 RWD* MT ₹ 12.99 लाख ₹ 12.25 लाख ₹ 74,000 MX5 RWD* MT ₹ 16.70 लाख ₹ 15.75 लाख ₹ 95,000 Mahindra Thar Roxx पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत MX3 RWD AT* ₹ 15.29 लाख ₹ 14.42 लाख ₹ 87,000 MX5 RWD AT* ₹ 18.19 लाख ₹ 17.16 लाख ₹ 1.03 लाख AX7L RWD AT ₹ 20.69 लाख ₹ 19.51 लाख ₹ 1.18 लाख Mahindra Thar Roxx डीजल मैनुअल वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत MX1 RWD MT ₹ 14.29 लाख ₹ 13.48 लाख ₹ 81,000 MX3 RWD MT ₹ 16.29 लाख ₹ 15.36 लाख ₹ 93,000 AX3L RWD MT ₹ 17.29 लाख ₹ 16.31 लाख ₹ 98,000 MX5 RWD MT ₹ 17.29 लाख ₹ 16.31 लाख ₹ 98,000 MX5 4WD* MT ₹ 19.39 लाख ₹ 18.29 लाख ₹ 1.10 लाख AX7L RWD MT ₹ 19.79 लाख ₹ 18.67 लाख ₹ 1.12 लाख AX7L 4WD* MT ₹ 21.89 लाख ₹ 20.65 लाख ₹ 1.24 लाख Mahindra Thar Roxx डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत बचत MX3 RWD AT ₹ 17.79 लाख ₹ 16.78 लाख ₹ 1.01 लाख MX5 RWD AT ₹ 18.79 लाख ₹ 17.72 लाख ₹ 1.07 लाख AX5L RWD AT ₹ 19.29 लाख ₹ 18.19 लाख ₹ 1.10 लाख AX7L RWD AT ₹ 21.29 लाख ₹ 20 लाख ₹ 1.29 लाख AX5L 4WD AT ₹ 21.39 लाख ₹ 20.17 लाख ₹ 1.22 लाख AX7L 4WD AT ₹ 23.39 लाख ₹ 22.06 लाख ₹ 1.33 लाख महिंद्रा ने अपने सभी Thar Roxx वेरिएंट की कीमतों में कमी की है। इसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में 74,000 रुपये से लेकर 1.18 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। इसके AX7L 4WD डीजल-ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमतों में 1.33 लाख रुपये तक की कटौती की गई है।