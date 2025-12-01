Language
    सड़क पर मवेशी बने खतरा: गाय से टकराई Mahindra Scorpio-N, एयरबैग्स ने बचाई ड्राइवर की जान, देखें वायरल वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    एक वायरल वीडियो में, एक Mahindra Scorpio-N हाईवे पर अचानक आई गाय से टकरा गई। टक्कर में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ड्राइवर सुरक्षित बच गया। घटना उत्तरी भारत की बताई जा रही है, जहाँ मवेशी अक्सर सड़कों पर आ जाते हैं। सड़क पर सावधानी बरतने और डैशकैम लगाने की सलाह दी जाती है।

    हाईवे पर महिंद्रा स्कॉर्पियो की गाय से टक्कर, बाल-बाल बचा ड्राइवर

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय सड़कें और हाईवे अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाने जाते हैं। नई बनी सड़कों पर भी गड्ढे मिल जाते हैं, और इसके साथ ही सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशी भी एक बड़ी समस्या हैं। कई बार ये मवेशी अचानक सड़क पर आ जाते हैं और ट्रैफिक जाम या गंभीर हादसों का कारण बनते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ सड़क पर अचानक आई एक गाय ने Mahindra Scorpio-N की जोरदार टक्कर का कारण बनी।

    कैसे हुआ हादसा?

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया जो घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद था। वीडियो की शुरुआत हादसे के बाद की स्थिति से होती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैमरा पकड़े व्यक्ति तेजी से Scorpio-N की तरफ दौड़ रहा है, जो हाईवे की दाहिनी लेन में मीडियन के पास खड़ी थी। SUV का एक टायर सड़क पर लुढ़कता हुआ दिखाई देता है, जिससे साफ पता चलता है कि यह हादसा कुछ ही क्षण पहले हुआ है। स्थानीय लोग और दूसरे वाहन चालक तेजी से SUV के पास पहुँचते हैं और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठे लोगों की स्थिति देखते हैं। SUV के सभी एयरबैग समय पर खुल गए और कार के केबिन तथा बाहरी हिस्सों से धुआँ उठता दिखाई देता है।

     

     

    क्यों हुआ हादसा?

    शुरुआत में ऐसा लगा कि Scorpio-N ड्राइवर का नियंत्रण बिगड़ने से कार मीडियन से टकरा गई। फिर कैमरा गाय को दिखाता है, जो रोड के बाईं ओर घायल अवस्था में पड़ी थी। इसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। इनपुट के मुताबिक, स्थान का पता नहीं है लेकिन यह उत्तरी भारत का इलाका बताया जा रहा है। मवेशी हाईवे की मीडियन पर घास-पत्तियों के लिए चले जाते हैं और वाहन तेजी से गुजरने पर डरकर अचानक सड़क पार कर देते हैं। बिल्कुल यही हुआ गाय अचानक सड़क पर आई और Scorpio-N ड्राइवर के पास न तो ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त समय था और न ही गाड़ी मोड़ने की सुरक्षित जगह। परिणामस्वरूप तेज टक्कर हुई।

    गाड़ी को कितना नुकसान हुआ?

    हादसे में ड्राइवर साइड की हेडलाइट, बंपर, बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखते हैं। यहाँ तक कि टक्कर की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि SUV का एक पहिया अलग होकर सड़क पर लुढ़क गया। फिर भी, सबसे राहत की बात यह रही कि ड्राइवर बिना चोट के बाहर आता दिखता है।

    लोगों के लिए सलाह

    सड़क पर ड्राइविंग करते समय हमेशा सतर्क रहें। हमेशा गति सीमित रखें, सड़क पर नजर बनाए रखें, और संभव हो तो कार में डैशकैम जरूर लगाएं।
    कई मामलों में निर्दोष ड्राइवर को भी मुआवजा देना पड़ गया है, क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था।