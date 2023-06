धड़ल्ले से बिक रही है Mahindra की ये SUV, केवल इतने दिनों में छुआ 9 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा

Mahindra की फ्लैगशिप एसयूवी Scorpio ने बिक्री के मामले में बड़ा मुकाम हासिल करते हुए 9 लाख यूनिट्स को रोल आउट करने की सूचना दी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्तमान में कार निर्माता का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो एन और ओल्ड स्कूल स्कॉर्पियो क्लासिक की बदौलत ये एसयूवी बोलेरो से भी पॉपुलर हो गई है।

Mahindra Scorpio SUV achieves 9 lakh sales milestone

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Mahindra की फ्लैगशिप एसयूवी Scorpio ने बिक्री के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। कार निर्माता ने हाल ही में पुणे के पास अपनी चाकन फैसिलिटी से इस पॉपुलर एसयूवी की 9 लाख यूनिट्स को रोल आउट करने की सूचना दी है और ये ऐतिहासिक यूनिट Scorpio N थी, जो एसयूवी का नवीनतम अवतार है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो ने 2002 में भारत में अपनी शुरुआत की थी जिसके बाद यह कई बदलावों से गुजरी है। कंपनी भारत में इसे स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल के साथ बेचती है। सबसे पॉपुलर है स्कॉर्पियो महिंद्रा स्कॉर्पियो वर्तमान में कार निर्माता का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। नई पीढ़ी की स्कॉर्पियो एन और ओल्ड स्कूल स्कॉर्पियो क्लासिक की बदौलत ये बोलेरो से भी पॉपुलर हो गई है। मई में महिंद्रा ने दोनों एसयूवी की 9,318 यूनिट्स बेची हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा करते हुए लिखा, "आज खास था- स्कॉर्पियो एन की पहली सालगिरह। हम टीम के साथ इसे मनाने के लिए चाकन प्लांट में थे। स्कॉर्पियो एन को लाइन से हरी झंडी दिखाना एक भावनात्मक क्षण था।" दोनों ने लिया है नया अवतार महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन एसयूवी स्कॉर्पियो क्लासिक वेरिएंट से काफी बड़ी है। पिछली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में ये एसयूवी 206 मिमी लंबी, 97 मिमी चौड़ी और 70 मिमी अधिक व्हीलबेस वाली है। ये 18-इंच और 17-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील के सेट के साथ आती है। इस एसयूवी की अन्य विशेषताओं की बात करें तो ये सिग्नेचर डबल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, लंबे स्टैक्ड एलईडी टेल लैंप, शार्क-फिन एंटीना और इलेक्ट्रिक अडजस्टेबल व फोल्डेबल ओआरवीएम के साथ स्पोर्टियर लुक दिया गया है। दूसरी ओर, स्कॉर्पियो क्लासिक में कुछ बदलावों के साथ मूल स्कॉर्पियो की डिजाइन लैंग्वेज को बरकरार रखा गया है।

Edited By: Rammohan Mishra