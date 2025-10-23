Mahindra की नई Scorpio N पिकअप ट्रक की टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी, जल्द हो सकती है लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा एक बार फिर अपनी नई Scorpio N आधारित पिकअप ट्रक को टेस्ट करते हुए नजर आई है। यह वही मॉडल माना जा रहा है जो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में दिखाए गए Global Pik Up Concept से प्रेरित है। कंपनी का लक्ष्य इस मॉडल के जरिए अपनी सफल Scorpio N लाइनअप को एक नए सेगमेंट में विस्तार देना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पिकअप ट्रक सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च की जाएगी, जबकि भारत में इसकी लॉन्चिंग 2026 के आसपास हो सकती है।