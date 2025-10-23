Mahindra की नई Scorpio N पिकअप ट्रक की टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी, जल्द हो सकती है लॉन्च
Mahindra Scorpio N पर आधारित पिकअप ट्रक का परीक्षण किया जा रहा है, जो 2023 में दिखाए गए ग्लोबल पिक अप कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। यह मॉडल सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में और फिर 2026 तक भारत में लॉन्च हो सकता है। स्पाई शॉट्स में डुअल-कैब वर्जन दिखा है, जिसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन और 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिल सकता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा एक बार फिर अपनी नई Scorpio N आधारित पिकअप ट्रक को टेस्ट करते हुए नजर आई है। यह वही मॉडल माना जा रहा है जो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में दिखाए गए Global Pik Up Concept से प्रेरित है। कंपनी का लक्ष्य इस मॉडल के जरिए अपनी सफल Scorpio N लाइनअप को एक नए सेगमेंट में विस्तार देना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पिकअप ट्रक सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च की जाएगी, जबकि भारत में इसकी लॉन्चिंग 2026 के आसपास हो सकती है।
टेस्टिंग में दिखी डिजाइन झलक
- ताजा स्पाई शॉट में Mahindra Scorpio N पिकअप का डुअल-कैब वर्जन साफ नजर आ रहा है। हालांकि वाहन को भारी कैमोफ्लाज में ढका गया है, फिर भी कुछ डिजाइन डिटेल्स दिखाई दी हैं। सामने के हिस्से में फ्रंट बंपर का कुछ हिस्सा दिखता है, जहां हेडलाइट्स में अस्थायी रूप से ऑक्सिलियरी लैम्प्स लगे हुए हैं। साइड मिरर पर इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टेस्टिंग यूनिट को स्टील व्हील्स के साथ देखा गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह बेस वेरिएंट है।
- पिकअप का कुल लुक Scorpio N जैसा ही है, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी लंबा है। पहले के स्पाई शॉट्स से पता चला था कि इसमें ब्लैक्ड-आउट ग्रिल दी जाएगी, जिसमें वर्टिकल स्लैट्स और बीच में महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो होगा। टॉप वेरिएंट में Scorpio N जैसे डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलने की संभावना है।
इंजन और परफॉर्मेंस
- नई Scorpio N पिकअप में कंपनी का अपडेटेड 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलेगा, जिसे खासतौर पर कमर्शियल और यूटिलिटी यूज के लिए ट्यून किया जाएगा। हालांकि, यह भी संभव है कि कंपनी इसमें 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प दे। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स शामिल होंगे।
- टॉप वेरिएंट्स में 4x4 ड्राइव सिस्टम भी मिलने की उम्मीद है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग के लिए और ज्यादा सक्षम बन जाएगी। परफॉर्मेंस से जुड़ी सटीक जानकारी लॉन्च के वक्त साझा की जाएगी।
कितनी होगी कीमत?
- हालांकि कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बार-बार टेस्टिंग के दिखने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉन्च 2026 में हो सकती है। इसकी संभावित शुरुआती कीमत ₹25 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास रह सकती है।
- यह मॉडल Toyota Hilux की तुलना में अधिक किफायती साबित हो सकता है, जबकि Isuzu V-Cross के मुकाबले बेहतर फीचर्स और रिफाइनमेंट प्रदान कर सकता है। महिंद्रा की यह नई पिकअप भारतीय बाजार में लाइफस्टाइल और यूटिलिटी वाहनों के बीच एक दिलचस्प संतुलन बना सकती है।
