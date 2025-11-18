Mahindra BE 6 और XEV 9e को खरीदने पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत, मिल रहे कई एक्सक्लूसिव बेनेफिट्स
Mahindra BE 6 और XEV 9e के लॉन्च की वर्षगांठ पर 1.55 लाख रुपये तक के लाभों की घोषणा की है। यह ऑफर शुरुआती 5,000 ग्राहकों के लिए है, जिसमें एक्सेसरी पैक, कॉर्पोरेट बोनस, होम चार्जर और चार्जिंग क्रेडिट शामिल हैं। इन इलेक्ट्रिक एसयूवी में शानदार फीचर्स और सुरक्षा तकनीक है, जिनकी कीमत 18.90 लाख रुपये से शुरू होती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। महिंद्रा ने नवंबर 2024 में अपनी दो इलेक्ट्रिक SUVs Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e को पेश किया था। कंपनी इन दोनों के एक साल पूरे होने पर एक्सक्लूसिव 1-वर्षीय एनिवर्सरी बेनेफिट्स की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को 1.55 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा। यह फायदा शुरू के 5,000 ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्हें 20 दिसंबर 2025 से पहले डिलीवरी मिलेगी। इसमें एक्सेसरी पैक, कॉर्पोरेट बोनस, होम चार्जर, लॉयल्टी/एक्सचेंज ऑफर और पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट शामिल है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 1-वर्षीय एनिवर्सरी बेनेफिट्स में क्या-क्या मिल रहा है?
क्या-क्या मिल रहा है ऑफर?
- Mahindra BE 6 और XEV 9e को खरीदने पर ग्राहकों को 30,000 रुपये तक का एक्सेसरी पैकेज मिलेगा। इसमें कई कॉस्मेटिक और फंक्शन ऐड-ऑन भी शामिल है। महिंद्रा योग्यता और चुने गए वेरिएंट के आधार पर 25,000 रुपये तक कॉर्पोरेट बोनस दे रही है। अगर कोई ग्राहक अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करता है या पहले से महिंद्रा वाहन का मालिक है, तो उसे 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज/लॉयल्टी बोनस मिलेगा।
- इसके साथ ही महिंद्रा नए ग्राहकों को 7.2 kW होम चार्जर भी दे रही है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये है। नई BE 6 या XEV 9e खरीदने पर ग्राहकों को 20,000 रुपये की फ्री पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट्स भी मिलेंगे, जिन्हें सभी समर्थित चार्जिंग नेटवर्क पर उपयोग किया जा सकता है।
Mahindra BE 6 और XEV 9e के स्पेसिफिकेशन
- महिंद्रा की इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs में कई प्रीमियम फीचर्स से लैस है। XEV 9e में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप (12.3-इंच की तीन डिस्प्ले) और BE 6 में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन लेआउट दिया जाता है।
- इसके अलावा इन दोनों में ही AR-बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग, पैनोरमिक और इल्यूमिनेटेड ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बिल्ट-इन सेल्फी कैमरा और 16-स्पीकर Harman Kardon ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।
- इन दोनों में ही पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर, ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), TPMS, लेवल-2 ADAS फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ ही इन दोनों को ही Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली है।
दोनों की कीमत
|पैरामीटर
|79 kWh बैटरी पैक
|59 kWh बैटरी पैक
|इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
|1
|1
|रेंज (MIDC भाग 1 + भाग 2)
|656 km (XEV 9e) / 682 km (BE 6)
|542 km (XEV 9e) / 535 km (BE 6)
|ड्राइवट्रेन
|रियर-व्हील-ड्राइव (RWD)
|रियर-व्हील-ड्राइव (RWD)
|पावर
|286 PS
|231 PS
|टॉर्क
|380 Nm
|380 Nm
Mahindra XEV 9e को 21.90 लाख रुपये से लेकर 30.50 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम की कीमत में ऑफर किया जाता है। वही, Mahindra BE 6 को 18.90 लाख रुपये से लेकर 26.90 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत में बिक्री की जाती है।
डिस्क्लेमर: लाभ मॉडल और वेरिएंट के आधार पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें।
