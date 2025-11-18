Mahindra BE 6 और XEV 9e को खरीदने पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत, मिल रहे कई एक्सक्लूसिव बेनेफिट्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। महिंद्रा ने नवंबर 2024 में अपनी दो इलेक्ट्रिक SUVs Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e को पेश किया था। कंपनी इन दोनों के एक साल पूरे होने पर एक्सक्लूसिव 1-वर्षीय एनिवर्सरी बेनेफिट्स की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को 1.55 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा। यह फायदा शुरू के 5,000 ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जिन्हें 20 दिसंबर 2025 से पहले डिलीवरी मिलेगी। इसमें एक्सेसरी पैक, कॉर्पोरेट बोनस, होम चार्जर, लॉयल्टी/एक्सचेंज ऑफर और पब्लिक चार्जिंग क्रेडिट शामिल है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 1-वर्षीय एनिवर्सरी बेनेफिट्स में क्या-क्या मिल रहा है?