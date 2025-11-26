Language
    अनोखा डैशकैम! शख्स ने Maruti Alto पर लगाया CCTV कैमरा, जुगाड़ हो गया वायरल

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    नई दिल्ली में, एक Maruti Alto कार की छत पर CCTV कैमरा लगाने का अनोखा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति कार चलाते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं।

    Maruti Alto पर CCTV कैमरा: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ड्राइवर आमतौर पर अपने सफर को रिकॉर्ड करने के लिए डैशकैम लगाते हैं। हाल में डैशकैम के जुगाड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस जुगाड़ को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। शख्स ने डैशबोर्ड पर छोटे से कैमरे की बजाय उन्होंने अपनी लाल Maruti Alto की छत पर पूरा CCTV कैमरा लगा दिया।

    चलती कार पर डैशकैम की जगह CCTV कैमरा

     
     
     
    वायरल वीडियो की शुरुआत में एक लाल कलर की Maruti Alto दिखाई देती है। Alto की छत के बिल्कुल बीच में एक दुकान-मकान में लगने वाला बड़ा CCTV कैमरा लगा है, जिसे अनदेखा करना असंभव है। कार के पीछे एक स्टिकर भी चिपका है CCTV रिकॉर्डिंग, मानो छत पर लगा कैमरा बताने के लिए काफी न हो। कुछ सेकंड बाद रिकॉर्ड करने वाला ड्राइवर उत्सुकता में उस Alto के बराबर आता है ताकि देख सके कि गाड़ी कौन चला रहा है। तभी स्क्रीन पर एक और लाइन दिखाई देती है मुझे आश्चर्य है कि गाड़ी कौन चला रहा है। फिर कैमरा गाड़ी में बैठे शख्स को कैप्चर करता है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति, मास्क पहने हुए, बेहद शांत अंदाज़ में गाड़ी चलाते हुए… मानो उनकी Alto पर लगा CCTV बिल्कुल सामान्य बात हो।

    सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

    इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में जमकर मले लिए। एक यूजर ने लिखआ कि HAHAHAHA! वे 2046 में रह रहे हैं। दूसरे ने लिखा कि बेशक यह लॉर्ड ऑल्टो है। एक यूजर ने मजाक में पूछते हुए लिखा कि Rear पर है, तो इसे Dashcam क्यों बोल रहे हो? Boot Cam होना चाहिए! इन मजेदार रिएक्शन्स ने इस वीडियो को और भी वायरल बना दिया है।