शख्स ने गधों से खिचवाई Mahindra Thar, ढोल-नगाड़े बजाकर शोरूम पहुंचा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडिया

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। किसी भी परिवार में नई कार आमतौर पर खुशियां, आराम और सुविधाएं लेकर आती है। जब वह नई कार बार-बार खराब होने लगे और परेशानी की वजह बन जाए तो निराशा गुस्से में बदल दाती है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के जन्नर में देखने के लिए मिला। यहां के गणेश संगाडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने Mahindra Thar खरीदी थी, लेकिन उसमें लगातार समस्याएं आने लगीं। इसके समाधान के लिए वह बार-बार महिंद्रा के सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने विरोध जताने का एक अलग तरीका चुना, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

अनोखा विरोध जताने का वायरल वीडियो संगाडे सर्विस सेंटर वापस जाने के बजाय अपने साथ हुई परेशानी को दर्शाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन लेकर निकल पड़े। उन्होंने अपनी थार को दो गधों से बांध दिया और उन्हें SUV खिंचवाते हुए सर्विस सेंटर की ओर ले गए। इसके साथ ही ढोल-ताशे भी रखे गए, जिससे यह प्रदर्शन एक छोटे जुलूस जैसा नजर आ रहा था। पिंपरी-चिंचवड़ की सड़कों पर चलते इस जुलूस को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए।