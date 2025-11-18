Language
    शख्स ने गधों से खिचवाई Mahindra Thar, ढोल-नगाड़े बजाकर शोरूम पहुंचा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडिया

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:43 PM (IST)

    महाराष्ट्र के गणेश संगाडे ने महिंद्रा थार में लगातार आ रही दिक्कतों से परेशान होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी थार को दो गधों से बंधवाकर सर्विस सेंटर तक खिंचवाया। उनका कहना है कि गाड़ी खरीदने के पहले दिन से ही उन्हें कई समस्याएँ आ रही हैं, जैसे कि पानी का रिसाव और कम माइलेज। इस प्रदर्शन में गधों के इस्तेमाल पर लोगों ने नाराजगी भी जताई।

    महिंद्रा थार को मालिक ने गधों से खिंचवाकर जताया विरोध

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। किसी भी परिवार में नई कार आमतौर पर खुशियां, आराम और सुविधाएं लेकर आती है। जब वह नई कार बार-बार खराब होने लगे और परेशानी की वजह बन जाए तो निराशा गुस्से में बदल दाती है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के जन्नर में देखने के लिए मिला। यहां के गणेश संगाडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने Mahindra Thar खरीदी थी, लेकिन उसमें लगातार समस्याएं आने लगीं। इसके समाधान के लिए वह बार-बार महिंद्रा के सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने विरोध जताने का एक अलग तरीका चुना, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

    अनोखा विरोध जताने का वायरल वीडियो

    संगाडे सर्विस सेंटर वापस जाने के बजाय अपने साथ हुई परेशानी को दर्शाने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन लेकर निकल पड़े। उन्होंने अपनी थार को दो गधों से बांध दिया और उन्हें SUV खिंचवाते हुए सर्विस सेंटर की ओर ले गए। इसके साथ ही ढोल-ताशे भी रखे गए, जिससे यह प्रदर्शन एक छोटे जुलूस जैसा नजर आ रहा था। पिंपरी-चिंचवड़ की सड़कों पर चलते इस जुलूस को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए।

     
     
     
    उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों लिया?

    • संगाडे का कहना था कि गाड़ी खरीदने के पहले दिन से ही उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ीं। मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैंने इस कार को इसकी प्रतिष्ठा के कारण खरीदा, लेकिन पहले दिन से ही इसके साथ सिर्फ समस्याएँ ही मिल रही हैं। माइलेज के हिसाब से सर्विस भी करवाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
    • उन्होंने वाहन से जुड़ी लगातार आने वाली समस्याओं को भी बताते हुए कहा कि इससे पानी का रिसाव, बेहद कम माइलेज मिलता है, जिसके कारण रोज़ाना पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। इसमें पेंट का खराब होना और जंग के निशान, इंजन की आवाज, जिससे ड्राइविंग तनावपूर्ण हो रही है, बार-बार सर्विस सेंटर जाने पर भी जब स्थिति नहीं बदली, तो उन्होंने अपना गुस्सा इस तरह जाहिर किया।

    जानवरों के इस्तेमाल पर उठे सवाल

    जहां कुछ लोग संगाडे की परेशानियों को समझ रहे थे, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शन में गधों के इस्तेमाल पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा कि गरीब जानवरों का शोषण क्यों कर रहे हो? एक यूजर ने लिखा कि बुक हिम फॉर एनिमल क्रुएल्टी। एक यूजर ने लिखा कि शाबाश। अगर वे अच्छा जवाब नहीं देते तो रोज़ शोरूम के सामने ऐसा करो।