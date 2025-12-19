Language
    क्रैश टेस्ट में मेड-इन-इंडिया Maruti Baleno का बुरा हाल, लैटिन एनकैप में मिले केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    दिसंबर 2025 में जारी Latin NCAP क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में भारत में बनी Maruti Baleno को केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। 6 एयरबैग होने के बावज ...और पढ़ें

    भारत में बनी Suzuki Baleno को Latin NCAP में 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिसंबर 2025 में जारी हुए Latin NCAP क्रैश टेस्ट के नतीजों में भारत में बनी Suzuki Baleno को 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह वही Baleno है, जिसे भारत में तैयार कर लैटिन अमेरिकी बाजारों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रेटिंग सिर्फ Latin NCAP क्षेत्रों में बिकने वाले मॉडल पर लागू होती है।

    Latin NCAP में Baleno का क्रैश टेस्ट

    1. एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 79%
    2. चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 65%
    3. पैदल यात्रियों की सुरक्षा: 48%
    4. सेफ्टी असिस्ट: 58%

    Latin NCAP द्वारा टेस्ट की गई Suzuki Baleno में 6 एयरबैग्स दिए गए थे। टेस्ट एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि कार का बॉडीशेल स्थिर (stable) पाया गया है और यह आगे भी लोड झेलने में सक्षम है। फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में एडल्ट पैसेंजर्स के लिए सुरक्षा को गुड से एडिक्वेट रेटिंग मिली, वहीं रियर इम्पैक्ट में व्हिपलैश प्रोटेक्शन को भी गुड बताया गया।

    6 एयरबैग के बावजूद स्टार कम क्यों?

    Baleno में जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे ESC, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मौजूद थे। लेकिन Latin NCAP की रेटिंग में ADAS फीचर्स का काफी वेटेज होता है। इस मॉडल में AEB (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग), लेन असिस्ट, स्पीड असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। इन्हीं फीचर्स की कमी के कारण सेफ्टी असिस्ट स्कोर सीमित रह गया, जिससे ओवरऑल स्टार रेटिंग ऊपर नहीं जा सकी।

    भारत में Baleno को मिले थे ज्यादा स्टार

    1. दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले Bharat NCAP के तहत भारत में टेस्ट की गई Maruti Suzuki Baleno को 2 एयरबैग और 6 एयरबैग – दोनों वेरिएंट में 4-स्टार रेटिंग मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में टेस्ट प्रोटोकॉल, स्कोरिंग सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स की अपेक्षाएं अलग होती हैं। इसी वजह से एक ही कार को अलग-अलग NCAP में अलग स्टार मिल सकते हैं।
    2. Latin NCAP ने यह भी साफ किया है कि यह रेटिंग केवल लैटिन अमेरिकी बाजारों में बिकने वाली Baleno पर लागू होती है। साथ ही, टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी, जो यह दिखाता है कि भारत आज भी Maruti Suzuki के लिए एक अहम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है।

    हमारी राय

    Latin NCAP में Suzuki Baleno को मिली 2-स्टार रेटिंग को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। क्रैश स्ट्रक्चर, एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में कार का प्रदर्शन कमजोर नहीं है और बॉडीशेल को भी स्थिर बताया गया है। हालांकि, ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की कमी के चलते इसकी ओवरऑल रेटिंग सीमित रह गई। वहीं, भारत में यही Baleno Bharat NCAP के तहत 4-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है, जो साफ दिखाता है कि सेफ्टी रेटिंग हमेशा क्षेत्रीय नियमों और टेस्ट मानकों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कार की सेफ्टी को आंकते समय यह समझना जरूरी है कि वह रेटिंग किस बाजार और किस NCAP प्रोटोकॉल के तहत दी गई है।