क्रैश टेस्ट में मेड-इन-इंडिया Maruti Baleno का बुरा हाल, लैटिन एनकैप में मिले केवल 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग

6 एयरबैग के बावजूद स्टार कम क्यों?

Baleno में जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे ESC, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मौजूद थे। लेकिन Latin NCAP की रेटिंग में ADAS फीचर्स का काफी वेटेज होता है। इस मॉडल में AEB (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग), लेन असिस्ट, स्पीड असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स नहीं थे। इन्हीं फीचर्स की कमी के कारण सेफ्टी असिस्ट स्कोर सीमित रह गया, जिससे ओवरऑल स्टार रेटिंग ऊपर नहीं जा सकी।

भारत में Baleno को मिले थे ज्यादा स्टार

दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले Bharat NCAP के तहत भारत में टेस्ट की गई Maruti Suzuki Baleno को 2 एयरबैग और 6 एयरबैग – दोनों वेरिएंट में 4-स्टार रेटिंग मिली थी। इससे साफ पता चलता है कि अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में टेस्ट प्रोटोकॉल, स्कोरिंग सिस्टम और सेफ्टी फीचर्स की अपेक्षाएं अलग होती हैं। इसी वजह से एक ही कार को अलग-अलग NCAP में अलग स्टार मिल सकते हैं। Latin NCAP ने यह भी साफ किया है कि यह रेटिंग केवल लैटिन अमेरिकी बाजारों में बिकने वाली Baleno पर लागू होती है। साथ ही, टेस्ट की गई कार भारत में बनी थी, जो यह दिखाता है कि भारत आज भी Maruti Suzuki के लिए एक अहम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है।

हमारी राय

Latin NCAP में Suzuki Baleno को मिली 2-स्टार रेटिंग को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। क्रैश स्ट्रक्चर, एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में कार का प्रदर्शन कमजोर नहीं है और बॉडीशेल को भी स्थिर बताया गया है। हालांकि, ADAS जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स की कमी के चलते इसकी ओवरऑल रेटिंग सीमित रह गई। वहीं, भारत में यही Baleno Bharat NCAP के तहत 4-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है, जो साफ दिखाता है कि सेफ्टी रेटिंग हमेशा क्षेत्रीय नियमों और टेस्ट मानकों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कार की सेफ्टी को आंकते समय यह समझना जरूरी है कि वह रेटिंग किस बाजार और किस NCAP प्रोटोकॉल के तहत दी गई है।