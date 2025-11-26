नहीं देखा होगा Defender का ऐसा लुक; 550-लीटर फ्यूल टैंक, 35-इंच टायर समेत कई फीचर्स से हुई लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Land Rover ने अपनी नई रैली-फोकस्ड SUV, Defender Dakar D7X-R, से पर्दा उठा दिया है। यह खासतौर पर 2026 World Rally-Raid Championship (W2RC) और जनवरी 2026 में शुरू होने वाली Dakar Rally के लिए तैयार की गई है। यह मॉडल Defender Octa पर आधारित है और W2RC की ‘Stock’ कैटेगरी में हिस्सा लेगा। हालांकि, इस रेस-क्लास के नियमों के अनुसार इसमें कुछ अहम बदलाव किए गए हैं।

मजबूत D7x आर्किटेक्चर और दमदार V8 इंजन Defender Dakar D7X-R में वही tD7x बॉडी आर्किटेक्चर, ट्रांसमिशन, ड्राइवलाइन और 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है, जो Defender Octa में मिलता है। लेकिन रैली नियमों के हिसाब से इसमें एडवांस्ड सस्टेनेबल फ्यूल का इस्तेमाल होगा, जो पूरी तरह FIA रेगुलेशंस के अनुरूप है।

रैली के हिसाब से हुए अपडेट Defender 110 की बॉडी शेल को बरकरार रखते हुए इसमें कई रैली-स्पेसिफिक बदलाव किए गए हैं। इसमें 550-लीटर का बड़ा रियर फ्यूल टैंक, कंपटीशन रोल केज, 35-इंच के बड़े टायर, 60mm ज्यादा ट्रैक-विथ दी गई है। इसके साथ ही ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस देने के लिए राइड हाइट बढ़ाई गई है। ये अपडेट Dakar और अन्य W2RC रैलियों की कठिन परिस्थितियों को झेलने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

FIA नियमों के तहत इंजन आउटपुट कंट्रोल हालांकि V8 इंजन मैकेनिकली वही है, लेकिन एयर-इनटेक रेस्ट्रिक्टर लगाया गया है ताकि इसका पावर आउटपुट FIA की स्टॉक कैटेगरी के अनुसार रहे। रेत, हवा और अत्यधिक गर्मी में मुकाबला करने के लिए कार में बड़े स्तर पर कूलिंग सिस्टम अपडेट किए गए हैं। इसमें बड़ा फ्रंटल एरिया, ग्रिल एयरफ्लो बेहतर किया गया, तीन की जगह एक बड़ा सिंगल रेडिएटर दिया गया है।

साथ ही चार 12V कूलिंग फैन कम स्पीड पर ठंडक बनाए रखने के लिए और बोनट में बदलाव के साथ वर्टिकल फिल्टर लगाया गया है, ताकि रेत इंजन में न जाए। रूफ-माउंटेड लाइट पॉड्स और एयर इनटेक मजबूत प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रूफ-माउंटेड लाइट पॉड्स और एयर इनटेक मजबूत प्रदर्शन के लिए दिए गए हैं।