Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lamborghini ने पेश की Manifesto Concept कार, दिखी क्लासिक पहचान के साथ फ्यूचर डिजाइन की झलक

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    लैम्बोर्गिनी ने सेंट्रो स्टाइल डिजाइन स्टूडियो की 20वीं वर्षगांठ पर मैनिफेस्टो कॉन्सेप्ट पेश किया। यह भविष्य के डिजाइनों की दिशा दिखाता है, जिसमें क्लासिक पहचान और फ्यूचर डिजाइन का मिश्रण है। वाई-शेप्ड लाइटिंग और शार्प लाइन्स इसे आकर्षक बनाते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Lamborghini Manifesto Concept

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Lamborghini ने अपने डिजाइन स्टूडियो Centro Stile की 20वीं वर्षगांठ पर नया Manifesto Concept पेश किया है। यह कोई प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, बल्कि कंपनी के आने वाले कार डिजाइनों की दिशा को दिखाने वाला एक डिजाइन स्टडी है। इसमें Lamborghini की क्लासिक पहचान के साथ फ्यूचर की डिजाइन लैंग्वेज को शामिल किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिजाइन और लुक

    Lamborghini Manifesto concept (2)

    • Manifesto Concept में कंपनी की सिग्नेचर Y-शेप्ड लाइटिंग, क्लीन लाइन्स और मिड-इंजन सिल्हूट दी गई है। इसका डिजाइन पारंपरिक Lamborghini कारों जैसे Revuelto और Aventador से प्रेरित है, लेकिन इसकी डिटेलिंग ज्यादा सादी और शार्प है।

    Lamborghini Manifesto concept (3)

    • क्लासिक Lamborghini wedge shape और लो-स्लंग स्टांस के साथ इसका डिजाइन काफी डायनेमिक दिखता है। पीछे की ओर बड़े एरोडायनामिक डिफ्यूजर और एक्सपोज्ड रियर टायर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं। कैबिन के पीछे बारह वेंट्स दिए गए हैं जो सेंटर स्पाइन के साथ चलते हैं, हालांकि Lamborghini ने इनके उद्देश्य या इंजन टाइप को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

    बताया कैसा होगा भविष्य में Lamborghini का डिजाइन?

    Lamborghini Manifesto concept (4)

    Manifesto पूरी तरह से Lamborghini की डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखता है, इसमें एग्रेसिव एरोडायनमिक्स, शार्प लाइन्स और मस्कुलर सिल्हूट दिया गया है। कंपनी के डिजाइन हेड Mitja Borkert ने इसे एक visionary sculpture बताया, जो दिखाता है कि भविष्य में Lamborghini का डिजाइन किस दिशा में जाएगा।

    दो दशकों की डिजाइन विरासत

    Lamborghini Manifesto concept (5)

    Lamborghini का Centro Stile स्टूडियो पिछले 20 वर्षों से कंपनी की डिजाइन पहचान का केंद्र रहा है। यही टीम Huracan और Aventador जैसे आइकॉनिक मॉडलों के डिजाइन के लिए जिम्मेदार रही है। 2017 के Terzo Millennio Concept की तरह, Manifesto भी आने वाली Lamborghini कारों जैसे Revuelto और Temerario के डिजाइन को दिशा देगा।

     