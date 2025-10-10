Lamborghini ने पेश की Manifesto Concept कार, दिखी क्लासिक पहचान के साथ फ्यूचर डिजाइन की झलक

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Lamborghini ने अपने डिजाइन स्टूडियो Centro Stile की 20वीं वर्षगांठ पर नया Manifesto Concept पेश किया है। यह कोई प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, बल्कि कंपनी के आने वाले कार डिजाइनों की दिशा को दिखाने वाला एक डिजाइन स्टडी है। इसमें Lamborghini की क्लासिक पहचान के साथ फ्यूचर की डिजाइन लैंग्वेज को शामिल किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिजाइन और लुक Manifesto Concept में कंपनी की सिग्नेचर Y-शेप्ड लाइटिंग, क्लीन लाइन्स और मिड-इंजन सिल्हूट दी गई है। इसका डिजाइन पारंपरिक Lamborghini कारों जैसे Revuelto और Aventador से प्रेरित है, लेकिन इसकी डिटेलिंग ज्यादा सादी और शार्प है। क्लासिक Lamborghini wedge shape और लो-स्लंग स्टांस के साथ इसका डिजाइन काफी डायनेमिक दिखता है। पीछे की ओर बड़े एरोडायनामिक डिफ्यूजर और एक्सपोज्ड रियर टायर्स दिए गए हैं, जो इसे और भी आक्रामक लुक देते हैं। कैबिन के पीछे बारह वेंट्स दिए गए हैं जो सेंटर स्पाइन के साथ चलते हैं, हालांकि Lamborghini ने इनके उद्देश्य या इंजन टाइप को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। बताया कैसा होगा भविष्य में Lamborghini का डिजाइन?

Manifesto पूरी तरह से Lamborghini की डिजाइन फिलॉसफी को बरकरार रखता है, इसमें एग्रेसिव एरोडायनमिक्स, शार्प लाइन्स और मस्कुलर सिल्हूट दिया गया है। कंपनी के डिजाइन हेड Mitja Borkert ने इसे एक visionary sculpture बताया, जो दिखाता है कि भविष्य में Lamborghini का डिजाइन किस दिशा में जाएगा।