KTM ने बंद की ये सबसे पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक, दमदार इंजन समेत बेहतरीन फीचर्स से थी लैस, फिर भी...

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM की सबसे पॉपुलर सिंगल-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइक RC 390 की बिक्री को ग्लोबल रूप में बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KTM RC 390 को यूनाइटे किंगडम, यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बंद कर दिया है। हालांकि, इसकी बिक्री अभी केवल भारकीय बाजार में जारी रहेगी, क्यों कि इसे Bajaj Auto के साथ मिलकर यहीं पर किया जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे ग्लोबली क्यों बंद किया गया है?

KTM RC 390 के बंद होने की वजह KTM RC 390 को ग्लोबल बाजार में बंद करने के पीछे का कारण इसकी लगातार कम होती डिमांड है। इसे कंपनी की तरफ से भी माना गया है। यह बाइक यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जैसे बाजारों में उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से KTM ने इसे वहां से हटाने का फैसला लिया।

इसे अभी भी पुराने 373cc इंजन के साथ पेश किया जाता है, जबकि कंपनी की बाकी 390 सीरीज (जैसे Duke 390 और Adventure 390) को अब नए 399cc LC4c इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। यह इंजन Euro 5+ एमिशन नॉर्म्स को भी पूरा करता है। RC 390 के इंजन को Euro 5+ के हिसाब से अपडेट करना महंगा सौदा होता, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती और बाइक को बेचना और मुश्किल हो जाता। ग्लोबल बाजार में अब जो भी RC 390 का स्टॉक बचा है, उसे 2026 तक बेचने की योजना है।