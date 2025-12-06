Language
    KTM ने पांच मोटरसाइकिलों के लिए जारी किया रिकॉल, इंजन में आई बड़ी खराबी

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    KTM ने 390 Duke, Adventure, Enduro R और SMC R को किया रिकॉल।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM ने अपनी 390cc मोटरसाइिल के लिए ग्लोबली रिकॉल जारी किया है। यह रिकॉल 2024 से 2026 के बीच बनी कुछ मोटरसाइकिलों के लिए जारी किया गया है। हालांकि यह मोटरसाइकिल भारत में ही बनती है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए रिकॉल जारी नहीं किया गया है।

    किन-किन मॉडलों को किया गया है रिकॉल?

    रिकॉल में शामिल मॉडल्स इस प्रकार हैं:

    1. 2024-2026 KTM 390 Duke
    2. 2025-2026 KTM 390 Enduro R
    3. 2025-2026 KTM 390 SMC R
    4. 2025-2026 KTM 390 Adventure R
    5. 2025-2026 KTM 390 Adventure X

    इसके अलावा, इसी इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित Husqvarna 401 सीरीज भी इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉल प्रोग्राम का हिस्सा है।

    क्यों किया गया रिकॉल?

    कंपनी के इंटरनल टेस्ट में पता चला कि कुछ परिस्थितियों में इंजन लो RPM पर या डीसलेरेशन के दौरान स्टॉल हो सकता है। यह समस्या खासतौर पर सिटी राइडिंग या स्लो, टेक्निकल ऑफ-रोड कंडीशंस में देखी गई। ऐसी स्थिति में बाइक के टिप-ओवर होने का जोखिम बढ़ सकता है, जैसे कि टाइट मोड़ या यू-टर्न लेते समय। KTM का कहना है कि ऐसे मामले बहुत कम मिले हैं, लेकिन राइडर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह रिकॉल जारी किया गया है।

    समाधान क्या है?

    इस समस्या को दूर करने के लिए KTM केवल ECU सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। कोई भी मैकेनिकल पार्ट बदले जाने की जरूरत नहीं है। नया ECU मैप लो स्पीड पर स्टॉलिंग की संभावना को कम करता है और लो-एंड रिस्पॉन्स को भी बेहतर बनाता है। यह अपडेट सभी प्रभावित मोटरसाइकिलों में फ्री ऑफ कॉस्ट लागू किया जाएगा। मालिकों को KTM की ओर से संपर्क किया जाएगा या वे डीलरशिप पर जाकर चेक कर सकते हैं।

    भारत में क्यों लागू नहीं है यह रिकॉल?

    हालांकि ये मॉडल भारत में ही तैयार किए जाते हैं, लेकिन Bajaj और KTM ने स्पष्ट किया है कि भारत में बेचे गए यूनिट्स इस रिकॉल में शामिल नहीं हैं। रिकॉल केवल इंटरनेशनल मार्केट के लिए जारी किया गया है।