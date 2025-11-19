Language
    KTM की इन चार पॉपुलर मोटरसाइकिल में आई बड़ी खराबी, आग लगने का है खतरा, फ्री में फिक्स होगी प्रॉब्लम

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    KTM ने 125 Duke, 250 Duke, 390 Duke और 990 Duke मॉडल के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। 2024 में निर्मित इन बाइकों के फ्यूल टैंक कैप में खराबी पाई गई है, जिससे फ्यूल लीकेज का खतरा है। कंपनी ग्राहकों से संपर्क करेगी और सर्विस सेंटर पर जांच कराने की सलाह दी गई है।

    KTM का ग्लोबल रिकॉल: Duke मॉडल्स में फ्यूल टैंक की समस्या

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट मोटरसाइकिल सीरीज 125 Duke, 250 Duke, 390 Duke और 990 Duke के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। इस मोटरसाइकिलों को रिकॉल करने के पीछे की वजह इनके फ्यूल टैंक कैप में आई खराबी के वजह बताई जा रही है। इन बाइकों के साल 2024 में बने मॉडल में यह खराबी देखने के लिए मिली है।

    KTM ने क्यों किया रिकॉल?

    KTM के जरिए किए गए क्वालिटी टेस्ट में पाया गया कि कुछ फ्यूल टैंक कैप सील में छोटे-छोटे क्रैक डेवलप हो सकते हैं। इसकी वजह से फ्यूल लीकेज हो सकता है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी गंभीर समस्या है। इसी वजह से कंपनी ने इन मोटरसाइकिलों को तुरंत चेक और रिप्लेसमेंट के लिए रिकॉल जारी किया है।

    KTM की इन मोटरसाइकिलों पर असर

    कंपनी की तरफ से जारी किए गए रिकॉल में KTM 125 Duke (MY2024), KTM 250 Duke (MY2024), KTM 390 Duke (MY2024) और KTM 990 Duke (MY2024) शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में KTM 990 Duke कभी बेची ही नहीं गई, लेकिन बाकी मॉडल्स के मालिकों को यह रिकॉल प्रभावित कर सकता है।

    क्या करें मोटरसाइकिल मालिक?

    कंपनी प्रभावित ग्राहकों से खुद ही संपर्क करने वाली है। इसके अलावा, मालिक अपने नजदीकी KTM सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी बताया है कि ग्राहक KTM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Service’ सेक्शन में अपनी बाइक की स्थिति चेक कर सकते हैं कि उनकी यूनिट इस रिकॉल का हिस्सा है या नहीं। कंपनी ने इन मोटरसाइकिलों के लिए रिकॉल जारी करते हुए यह साफ किया है कि यह समस्या केवल साल 2024 में बनी मोटरसाइकिलों में देखने के लिए मिला है। इसलिए प्रभावित बाइक मालिकों को जल्द से जल्द सर्विस सेंटर में जाकर फ्यूल कैप सील रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के फ्यूल लीकेज के जोखिम से बचा जा सके।