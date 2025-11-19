KTM की इन चार पॉपुलर मोटरसाइकिल में आई बड़ी खराबी, आग लगने का है खतरा, फ्री में फिक्स होगी प्रॉब्लम

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM ने अपनी पॉपुलर स्ट्रीट मोटरसाइकिल सीरीज 125 Duke, 250 Duke, 390 Duke और 990 Duke के लिए ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। इस मोटरसाइकिलों को रिकॉल करने के पीछे की वजह इनके फ्यूल टैंक कैप में आई खराबी के वजह बताई जा रही है। इन बाइकों के साल 2024 में बने मॉडल में यह खराबी देखने के लिए मिली है।

KTM ने क्यों किया रिकॉल? KTM के जरिए किए गए क्वालिटी टेस्ट में पाया गया कि कुछ फ्यूल टैंक कैप सील में छोटे-छोटे क्रैक डेवलप हो सकते हैं। इसकी वजह से फ्यूल लीकेज हो सकता है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी गंभीर समस्या है। इसी वजह से कंपनी ने इन मोटरसाइकिलों को तुरंत चेक और रिप्लेसमेंट के लिए रिकॉल जारी किया है।

KTM की इन मोटरसाइकिलों पर असर कंपनी की तरफ से जारी किए गए रिकॉल में KTM 125 Duke (MY2024), KTM 250 Duke (MY2024), KTM 390 Duke (MY2024) और KTM 990 Duke (MY2024) शामिल है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में KTM 990 Duke कभी बेची ही नहीं गई, लेकिन बाकी मॉडल्स के मालिकों को यह रिकॉल प्रभावित कर सकता है।