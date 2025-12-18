KTM 160 Duke का नया TFT डिस्प्ले वेरिएंट लॉन्च, फीचर्स के मामले में और भी ज्यादा हुई बेहतर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। KTM ने भारतीय बाजार में 160 Duke का एक नया टॉप-स्पेक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खासियत है इसका TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो सीधे तौर पर मौजूदा KTM 390 Duke से लिया गया है। इससे 160 Duke अब फीचर्स के मामले में अपने सेगमेंट में और ज्यादा मजबूत हो गई है।

क्या है नया? KTM 160 Duke के इस नए वेरिएंट में अब वही TFT डैश मिलता है, जो 390 Duke में दिया जाता है। यह डिस्प्ले दो अलग-अलग थीम्स को सपोर्ट करता है, जिससे राइडर अपनी पसंद के हिसाब से डिस्प्ले चुन सकता है। अच्छी बात यह है कि 4-वे स्विचगियर पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे यूजर को इस्तेमाल में कोई नया एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा।KTM ने यह साफ किया है कि LCD डिस्प्ले वाला बेस वेरिएंट भी पहले की तरह बिक्री में रहेगा। यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं।

KTM 160 Duke के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नए TFT वेरिएंट में भी वही Bluetooth कनेक्टिविटी और ऐप सपोर्ट मिलता है। राइडर KTM ऐप के जरिए म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स देख सकते हैं और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, TFT डिस्प्ले के चलते अब ये सभी जानकारियां ज्यादा क्लियर, शार्प और प्रीमियम ग्राफिक्स के साथ दिखाई देंगी।

कितनी है कीमत? KTM 160 Duke बेस वेरिएंट बेस वेरिएंट (LCD डैश) की एक्स-शोरूम कीमत 1.71 लाख रुपये है। नया टॉप वेरिएंट (TFT डैश) की एक्स-शोरूम कीमत 1.79 लाख रुपये है। दोनों के बीच करीब 7,000 रुपये का अंतर है।

Yamaha MT-15 से तुलना Yamaha ने हाल ही में MT-15 का TFT वेरिएंट लॉन्च किया था, जिससे फीचर्स के मामले में उसे बढ़त मिल गई थी। अब KTM ने इस कमी को पूरा कर लिया है। हालांकि, 160 Duke TFT वेरिएंट MT-15 से 13,000 रुपये महंगी है, लेकिन बदले में KTM एक बड़ा 5-इंच TFT डिस्प्ले देती है, जिसकी रेजोल्यूशन और ग्राफिक्स MT-15 के 4.2-इंच TFT डैश से बेहतर बताए जा रहे हैं।