आपके पास भी है डीजल कार? भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो हो जाएगा नुकसान

कभी भी कार हमेशा इंजन शुरू करने के तुरंत बाद नहीं चलानी चहिए। डीजल इंजन के साथ ऐसा करना आपको काफी भारी और महंगा पड़ सकता है। इंजन को शुरू करने के बाद इसे गर्म करने के लिए कुछ समय इंतजार करना चहिए। इससे इंजन भी लंबे समय के लिए चलेगा और बेहतर प्रदर्शन में मदद मिलेगी। (जागरण फाइल फोटो)

Know What no to do In Your diesel car

