चार्ज होते दिखी Kia Syros इलेक्ट्रिक SUV, भारत में साल 2026 में हो सकती है लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में हाल ही में कदम रखने वाली Kia Syros बेहतरीन डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स से लैस है। हाल में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को एक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होते हुए देखा गया है। इसके बाद से Syros EV के आने की उम्मीद बढ़ गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि स्पाई शॉट में Syros EV में क्या कुछ खास देखने के लिए मिला।

Syros EV के स्पाइ शॉट में क्या दिखा? Kia Syros EV को डेवलप करने में लगी हुई है। यह पूरी तरह से ICE Syros मॉडल पर बेस्ड होगी, जैसा Carens Clavis और Carens Clavis EV के साथ किया गया है। इसका नाम Syros EV या Syros Electric हो सकता है।

Syros EV के टेस्टिंग मॉडल को दक्षिण कोरिया में स्पॉट किया गया है। इसे एक चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होते देखा गया है। यह पूरी तरह कॉमोफ्लॉज से ढकी हुई है। इसमें इसके अलॉय व्हील डिजाइन और इसके B और C पिलर के आकार की वजह से इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि Syros EV वही व्हील्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो ICE वर्जन में दिए जा रहे हैं।

इसमें चार्जिंग पोर्ट आगे की तरफ बाएं ओर दिए गए हैं, जिसके कारण पार्किंग के दौरान चार्जिंग के लिए थोड़ी अधिक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। Kia Syros EV में मिल सकते हैं ये फीचर्स Kia Syros EV में ICE वर्जन की तुलना में ज्यादा फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें फॉग लाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लोवबॉक्स और रियर वेंटिलेटेड सीटें (बैकरेस्ट) जैसे फीचर्स को दिया जा सकता है। इसके साथ ही यह उम्मीद की जा सकती है कि Kia Syros EV में ICE मॉडल की तुलना में थोड़े अधिक फीचर्स होंगे। इसमें फॉग लाइट्स, रेन-सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लोवबॉक्स और रियर वेंटिलेटेड सीटें (बैकरेस्ट) जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसमें 30-इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले डैशबोर्ड (दो 12.3-इंच और एक 5-इंच डिस्प्ले), लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।