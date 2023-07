भारत में कल से शुरू होगी Kia Seltos facelift की बुकिंग , कई कलर ऑप्शन में होगी उपलब्ध

Kia Seltos facelift आने वाले हफ्तों में कंपनी इस कार के कीमत की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें जिन ग्राहकों के पास के -कोड है। इसके वेरिएंट के लिए तीन ट्रिम स्तरों में एचटीई एचटीके एचटीके प्लसएचटीएक्स एचटीएक्स प्लस जीटीएक्स प्लस और एक्स लाइन जैसे अन्य वेरिएंट मिलते हैं।इस कार के इंजन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल और एक नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है।

Kia Seltos facelift booking details see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। किआ इंडिया कल 14 जुलाई 2023 को भारत में अपनी पहली हाल ही मे अनावरण की गई एसयूवी, सेल्टोस फेसलिफ्ट की बुकिंग शुरु करेगी। यह मॉडल तीन मुख्य ट्रिम लाइनों , टेक लाइन, जीटी लाइन और एक्स लाइन में आएगी। आने वाले हफ्तों में कंपनी इस कार के कीमत की घोषणा कर सकती है। आपको बता दें, जिन ग्राहकों के पास के -कोड है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सेल्टोस फेसलिफ्ट की बुकिंग और डिलीवरी प्राप्त करने में अन्य खरीदारों की तुलना में लाभ मिलेगा। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट वेरिएंट और कलर ऑप्शन इसके वेरिएंट के लिए, तीन ट्रिम स्तरों में एचटीई, एचटीके, एचटीके प्लस, एचटीएक्स, एचटीएक्स प्लस, जीटीएक्स प्लस और एक्स लाइन जैसे अन्य वेरिएंट मिलते हैं। सेल्टोस फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन में प्यूटर ऑलिव, स्पार्कलिंग सिल्वर, क्लियर व्हाइट, ग्रेविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, इंपीरियल ब्लू, इंटेंस रेड और ग्लेशियर व्हाइट मिलता है। बाद वाले दो ऑरोरा ब्लैक पर्ल डुअल-टोन कलर थीम के साथ भी उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, सेल्टोस फेसलिफ्ट में छह अलग -अलग इंटीरियर थीम और सीट अपहोल्स्ट्री ऑप्शन मिलते हैं। सेल्टोस फेसलिफ्ट की खूबियां पिछले जनरेशन की तुलना में, नए सेल्टोस फेसलिफ्ट में 12.5-इंच ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एक पुन: डिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल, एक पैनोरमिक सनरूफ और एक लेवल 2 ADAS सुइट मिलता है। इसके अलावा इस कार में 360-डिग्री सराउंड कैमरा, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, हवादार फ्रंट सीटें, आठ-तरफा संचालित ड्राइवर सीट, बोस-सोर्स्ड आठ-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और भी बहुत कुछ मिलता है। किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट के इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन इस कार के इंजन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और एक नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन को छह-स्पीड मैनुअल, छह-स्पीड आईएमटी, सीवीटी, छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और सात-स्पीड डीसीटी यूनिट से कंट्रोल किया जाता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi