2024 में KIA लेकर आ सकती है अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवी9, यहां जानें संभावित फीचर्स और बहुत कुछ

किआ ने हाल ही में अपनी नई विस्तार रणनीति किआ 2.0 का अनावरण किया है। जिसका लक्ष्य यही है कि भारतीय बाजार में 10 प्रतिशत बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना है। किआ इस रणनीति के तहत नए मॉडल पेश करेगी और देशभर में अपनी डीलरशिप का विस्तार करेगी। किआ अगले साल भारतीय बाजार में अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी ईवी9 लॉन्च करेगी।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड काफी तेजी से दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। किआ ने पिछले साल अपनी इलेक्ट्रिक कार EV6 से काफी सुर्खियां बटोरीं है। ये कार काफी स्टाइलिश और शानदार दिखाई देती है। लेकिन आपको बता दें, कंपनी एक और धमाका करने वाली है आने वाले समय में। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रिक एसयूवी, ईवी9 पहले स्टेप के रूप में किआ अगले साल भारतीय बाजार में अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, ईवी9 लॉन्च करेगी। आपको बता दें, EV9 को शुरुआत में ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था और संभावना ये लगाई जा रही है कि कंपनी इसे मार्च 2023 में लॉन्च कर सकती है। इसके बाद कंपनी भारत में एक और ईवी को लॉन्च करेगी। बैटरी पैक EV9 किआ की ओर पेश की गई सबसे महंगी और सबसे बड़ी कार है। इस कार का डिजाइन काफी शानदार है। इसके साथ ही फीचर्स भी काफी दमदार हो सकते हैं। आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी इस कार को तीन पावरट्रेन के साथ पेश कर सकती है। बेस वेरिएंट , EV9 RWD में 76.1kWh बैटरी पैक है जो सिंगल रियर-माउंटेड 160kw मोटर को पावर देता है जो 215bhp और 350Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे एक बार चार्ज करने पर 358 किमी की रेंज मिलती है। वहीं इसका मीडियम EV9 RWD लंबी दूरी, में 99.8 kWh बैटरी पैक और 201bhp पावर जनरेट करने वाला 150kw मोटर के साथ आता है। ये वेरिएंट सिंगल चार्ज में 541 किमी का रेंज देता है। EV9 AWD आपको बता दें, वाहन निर्माता कंपनी ने अभी तक EV9 AWD का खुलासा किया जाना है। लेकिन इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दो बैटरी पैक के साथ आएगी। जो 99.8 kWh बैटरी पैक और 201bhp पावर जनरेट करेगी और 150kw मोटर के साथ आती है। ये वेरिएंट सिंगल चार्ज पर 541 किमी की रेंज प्रदान करता है। केबिन फीचर्स EV9 की बॉडी को नई बोल्ड स्टाइलिंग मिलती है, और इंटीरियर काफी दमदार है। इसका केबिन काफी शानदार है। इसमें एक बड़ी स्क्रीन वाला एक आकर्षक डैशबोर्ड है जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी के अनुसार इस कार की टक्कर- ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी बीएमडब्ल्यू, ऑडी और मर्सिडीज-बेंज होगी और इस कार की कीमत भी इनके सामान्य ही होगी।

