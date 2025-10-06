Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राइडर ने Kawasaki ZX-10R को 300Kmph की स्पीड से दौड़ाई, अचानक सामने आया ट्रक, फिर जो हुआ...

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    भारत में सुपर बाइक का क्रेज बढ़ रहा है ऐसे में एक Kawasaki ZX-10R राइडर का 300 किमी/घंटा की रफ्तार से बाइक चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राइडर हाईवे पर तेज गति से बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है और कई बार उसकी स्पीड 300 किमी/घंटा तक पहुँच जाती है। हालांकि एक ट्रक के सामने आने से वह बाल-बाल बचा।

    prefferd source google
    Hero Image
    YouTube वीडियो में Kawasaki ZX-10R को एक हाईवे पर तेज स्पीड में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सुपर बाइक का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं, अब भारत की सड़कें पहले के मुकाबले काफी बेहतरीन हो गई है, जिस पर बाइक राइडर पावरफुल बाइक को उन्हें फुल स्पीड में दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाईवे पर लिमिट से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाना न सिर्फ बाइक राइडर के लिए, बल्कि बाकी वाहन चालकों के लिए जानलेवा हो सकता है। हाल ही एक YouTube वीडियो में Kawasaki ZX-10R राइडर को 300 किमी/घंटा की रफ्तार से चलते हुए देखा गया। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में क्या दिखा?

    YouTube वीडियो में Kawasaki ZX-10R को एक हाईवे पर तेज स्पीड में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके आगे एक और राइडर भी दिख रहा है। वीडियो में ZX-10R की स्पीड 270 से 280 किमी/घंटा के बीच दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बाइक स्पीड कई बार 300 किमी/घंटा भी पहुंचती हुई दिखाई देती है। राइडर ट्रैफिक के बीच से गुजरता हुआ दिख रहा है, जो ट्रक, कार और बाइक को ओवरटेक करता है। फिर राइडर को आगे एक साफ रास्ता दिखता है, और उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, जो लगभग 230-250 किमी/घंटा तक पहुंच गई।

    भीषण हादसे बचा राइडर

    हाईवे पर बाइक राइड के दौरान सामने एक ट्रक दिखाई देता है, जो धीमा होता दिख रहा है और बाएं मुड़ने वाला था। ट्रक की दिशा देखकर राइडर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी बाइक को तेजी से साइड में मोड़ लिया, जिससे वह भीषण हादसे का शिकार होने से बच जाता है। इसमें यह साफ दिख रहा है कि राइडर की लापरवाही के कारण एक दुर्घटना हो सकती थी।

    Kawasaki ZX-10R के फीचर्स

    • ZX-10R में 998cc का इन-लाइन फोर-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 213 PS की पावर और 114.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट, कैसेट ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसके इंजन को रेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है और इसे रैम एयर इनटेक सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। यह सिस्टम तेज स्पीड पर हवा को सीधे इंजन में भेजता है, जिससे इसकी पावर और भी बढ़ जाती है।
    • आधिकारिक तौर पर, कंपनी ने Kawasaki ZX-10R की टॉप स्पीड 299 kmph तक सीमित कर रखी है। हालांकि, कुछ राइडर्स ने इसे रेसिंग ट्रैक पर 300 kmph से ज्यादा की स्पीड पर भी चलाया है। यह बाइक अपनी तेज रफ्तार और शानदार पिकअप के लिए जानी जाती है, जिससे यह रेस-ट्रैक और हाईवे दोनों पर बेहतरीन अनुभव देनी है।