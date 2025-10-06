राइडर ने Kawasaki ZX-10R को 300Kmph की स्पीड से दौड़ाई, अचानक सामने आया ट्रक, फिर जो हुआ...

भारत में सुपर बाइक का क्रेज बढ़ रहा है ऐसे में एक Kawasaki ZX-10R राइडर का 300 किमी/घंटा की रफ्तार से बाइक चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राइडर हाईवे पर तेज गति से बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहा है और कई बार उसकी स्पीड 300 किमी/घंटा तक पहुँच जाती है। हालांकि एक ट्रक के सामने आने से वह बाल-बाल बचा।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सुपर बाइक का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं, अब भारत की सड़कें पहले के मुकाबले काफी बेहतरीन हो गई है, जिस पर बाइक राइडर पावरफुल बाइक को उन्हें फुल स्पीड में दौड़ाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हाईवे पर लिमिट से ज्यादा स्पीड पर बाइक चलाना न सिर्फ बाइक राइडर के लिए, बल्कि बाकी वाहन चालकों के लिए जानलेवा हो सकता है। हाल ही एक YouTube वीडियो में Kawasaki ZX-10R राइडर को 300 किमी/घंटा की रफ्तार से चलते हुए देखा गया। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो में क्या दिखा? YouTube वीडियो में Kawasaki ZX-10R को एक हाईवे पर तेज स्पीड में दौड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके आगे एक और राइडर भी दिख रहा है। वीडियो में ZX-10R की स्पीड 270 से 280 किमी/घंटा के बीच दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, बाइक स्पीड कई बार 300 किमी/घंटा भी पहुंचती हुई दिखाई देती है। राइडर ट्रैफिक के बीच से गुजरता हुआ दिख रहा है, जो ट्रक, कार और बाइक को ओवरटेक करता है। फिर राइडर को आगे एक साफ रास्ता दिखता है, और उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, जो लगभग 230-250 किमी/घंटा तक पहुंच गई।

भीषण हादसे बचा राइडर हाईवे पर बाइक राइड के दौरान सामने एक ट्रक दिखाई देता है, जो धीमा होता दिख रहा है और बाएं मुड़ने वाला था। ट्रक की दिशा देखकर राइडर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी बाइक को तेजी से साइड में मोड़ लिया, जिससे वह भीषण हादसे का शिकार होने से बच जाता है। इसमें यह साफ दिख रहा है कि राइडर की लापरवाही के कारण एक दुर्घटना हो सकती थी।