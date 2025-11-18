Kawasaki W230 हुई पेश, भारत में W175 की जगह ले सकता है नई रेट्रो-रोडस्टर बाइक
कावासाकी ने यूके में 2026 Kawasaki W230 रेट्रो-रोडस्टर पेश की है। भारत में, W175 की जगह यह बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को टक्कर दे सकती है। W230 में 233cc का इंजन है और यह KLX230 से हल्की है। भारत में लोकलाइजेशन से इसकी कीमत कम हो सकती है, जिससे यह यामाहा XSR 155 और हंटर 350 को चुनौती दे सकती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कावासाकी ने यूके बाजार में अपनी नई 2026 Kawasaki W230 रेट्रो-रोडस्टर बाइक को पेश किया है। इसकी कीमत और डिलीवरी को साल 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। भारत में जहां कंपनी Kawasaki W175 बेचती है, कंपनी इसे बदलकर W230 को आने वाले वर्षों में लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत में Royal Enfield Hunter 350 का एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
Kawasaki W230 का डिजाइन
Kawasaki W230 को एक रेट्रो-रोडस्टर है जिसमें एलिगेंट डिजाइन दिया गया है। इसमें राउंड हेडलाइट, क्रोम-फिनिश्ड फ्यूल टैंक, क्लासिक साइड पैनल दिए गए हैं। यह सभी मिलकर इसे एक रेट्रो बाइक का लुक देने का काम करते हैं।
|पैरामीटर
|Kawasaki W230 का स्पेसिफिकेशन
|इंजन
|4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, 2 वाल्व, एयर-कूल्ड
|डिस्प्लेसमेंट
|233cc
|बोर x स्ट्रोक
|67.0 x 66.0mm
|कम्प्रेशन रेश्यो
|9.0:1
|अधिकतम हॉर्सपावर
|17 hp
|अधिकतम टॉर्क
|14.0 lb-ft
|फ्यूल सिस्टम
|DFI® (डिजिटल फ्यूल इंजेक्शन) 32mm थ्रॉटल बॉडी के साथ
|इग्निशन
|TCBI with Digital Advance
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड, रिटर्न शिफ्ट
|फाइनल ड्राइव
|सील्ड चेन
|इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स/चैसिस तकनीक
|एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम
|फ्रेम का प्रकार
|सेमी-डबल क्रैडल, स्टील
|रेक/ट्रेल
|27.0°/3.7 in
|कुल लंबाई
|83.6 in
|कुल चौड़ाई
|31.4 in
|कुल ऊँचाई
|42.9 in
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|5.9 in
|सीट की ऊँचाई
|29.3 in
|अनुमानित ड्राई वज़न
|293.3 lb
|कर्ब वज़न
|315.3 lb
|फ्यूल क्षमता
|3.1 gal
|व्हीलबेस
|55.7 in
|रंग विकल्प
|मेटैलिक मैट डार्क ग्रीन
|फ्रंट सस्पेंशन/व्हील ट्रेवल
|37mm टेलिस्कोपिक फोर्क / 4.6 in
|रियर सस्पेंशन/व्हील ट्रेवल
|स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ ट्विन शॉक्स / 3.7 in
|फ्रंट टायर
|90/90-18
|रियर टायर
|110/90-17
|फ्रंट ब्रेक्स
|2-पिस्टन कैलिपर्स के साथ सिंगल 265mm डिस्क, ABS
|रियर ब्रेक्स
|1-पिस्टन कैलिपर के साथ सिंगल 220mm डिस्क, ABS
Kawasaki W230 का इंजन
इसमें उसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे Kawasaki KLX230 में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 233cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 18 PS की पावर और 18.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि इंजन समान है, लेकिन W230 का गियरिंग लेडबैक राइडिंग स्टाइल के अनुसार अलग होगा।
कम वजन के साथ आसान हैंडलिंग
Kawasaki KLX230 नए राइडर्स के लिए यह बाइक काफी फ्रेंडली साबित हो सकती है। इसमें 133kg ड्राई वेट और 745mm सीट हाइट मिलती है, जो छोटे कद वाले राइडर्स के लिए भी काफी बेहतरीन हो सकती है। इसमें 12-लीटर फ्यूल टैंक भी दिया गया है।
भारत में लॉन्च क्यों जरूरी?
Kawasaki W175 अपने फीचर्स और प्राइस के हिसाब से महंगी पड़ती है। वहीं W230 एक ज्यादा संतुलित और वैल्यू-फॉर-मनी बाइक साबित हो सकती है। KLX230 को भारत में बहुत ज्यादा लोकलाइज किया गया है। नए GST 2.0 नियमों के चलते इसकी कीमत 3,30,000 रुपये से घटकर 1,84,000 रुपये एक्स-शोरूम हो गई है। इससे जाहिर है कि कावासाकी W230 को भी भारत में लोकलाइज करके सस्ती कीमत पर ला सकती है। यह बाइक भारत में उभर रहे नए रेट्रो सेगमेंट, जैसे Yamaha XSR 155 से मुकाबला कर सकेगी। साथ ही यह Royal Enfield Hunter 350 को भी कड़ी टक्कर देगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।