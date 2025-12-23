Kawasaki की रेट्रो बाइक W230 भारत में जल्द हो सकती है लॉन्च, Hunter 350 और XSR155 को देगी कड़ी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर W Series के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में 1965 की 650-W1 से शुरू हुई W Series की झलक के साथ-साथ Kawasaki W230 की भी झलक देखने को मिलती है। इस वीडियो के पेश होने के बाद Kawasaki W230 के लॉन्च की उम्मीद बढ़ गई है। आइए विस्तार में जानते हैं कि अगर कावासाकी की यह मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च होती है, तो इसमें कौन-कौन से खास फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।

भारत में लॉन्च की संभावना हाल ही में Yamaha XSR जैसे रेट्रो-स्टाइल मॉडल को भारत में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही KLX230 जैसी बाइक का लोकल असेंबली के साथ लॉन्च किया गया है। जिसके बाद से Kawasaki W230 के भारत में लॉन्च की संभावना बढ़ जाती है। भारतीय बाजार में रेट्रो और नियो-रेट्रो मोटरसाइकिलों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इस सेगमेंट में अब नए और अपडेटेड मॉडल्स की भरमार है। Yamaha XSR155 जैसी बाइक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रेट्रो स्टाइल ऑफर कर रही हैं, वहीं ज्यादा पावर चाहने वाले ग्राहक Royal Enfield Hunter 350 जैसे ऑप्शंस की ओर जाते हैं। इसे देखते हुए Kawasaki W230 की भारत में लॉन्च की संभावना बढ़ जाती है। कैटेगरी डिटेल इंजन टाइप 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, SOHC, एयर-कूल्ड इंजन कैपेसिटी 233cc बोर x स्ट्रोक 67.0 x 66.0 mm कंप्रेशन रेशियो 9.0:1 मैक्स पावर 17 hp @ 7,000 rpm मैक्स टॉर्क 14.0 lb-ft @ 5,800 rpm फ्यूल सिस्टम DFI (32mm थ्रॉटल बॉडी) गियरबॉक्स 6-स्पीड फाइनल ड्राइव सील्ड चेन सेफ्टी ड्यूल-चैनल ABS फ्रंट सस्पेंशन 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक्स (प्रीलोड एडजस्टेबल) फ्रंट टायर 90/90-18 रियर टायर 110/90-17 फ्रंट ब्रेक 265mm डिस्क, ABS रियर ब्रेक 220mm डिस्क, ABS फ्रेम सेमी-डबल क्रैडल (स्टील) सीट हाइट 29.3 इंच ग्राउंड क्लियरेंस 5.9 इंच व्हीलबेस 55.7 इंच फ्यूल टैंक कैपेसिटी 3.1 गैलन ड्राई वेट 293.3 lb कर्ब वेट 315.3 lb कलर ऑप्शन Metallic Matte Dark Green View this post on Instagram A post shared by India Kawasaki Motors Pvt Ltd (@indiakawasaki) Kawasaki W230 के फीचर्स इसमें 233cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 17PS की पावर और 19Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसका ट्यून फोकस्ड है आरामदायक राइडिंग के लिए बेहतर है, यानी शहर में स्मूद चलाने और हाईवे पर रिलैक्स्ड क्रूजिंग के लिए सही है।

इसके सस्पेंशन और हार्डवेयर की बात करें, तो इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ट्विन रियर शॉक्स, आगे-पीछे डिस्क ब्रेक, ड्यूल-चैनल ABS, स्पोक व्हील्स और एक क्लासिक अपराइट राइडिंग पोजिशन मिलती है। यह सभी मिलकर रेट्रो बाइक के कैरेक्टर को पूरा करने का काम करते हैं।

कितनी हो सकती है कीमत? अगर Kawasaki W230 को करीब 1.50 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया जाता है, तो यह रेट्रो सेगमेंट में एक अपनी बेहतर जगह बना सकती है। इसमें दिया जाने वाला इंजन KLX230 में भी इस्तेमाल होता है, जिसे भारत में लोकली असेंबल किया जाता है। इससे पहले Kawasaki W175 को इसकी शुरुआती कीमत और वैल्यू परसेप्शन के चलते खास सफलता नहीं मिल पाई थी। अगर कीमत ज्यादा रखी गई, तो W230 को बेहतर फीचर्स या ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक्स से कड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि, इसकी क्लासिक डिजाइन और जापानी इंजीनियरिंग सही दाम पर इसे खास बना सकती है।