Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kawasaki की Ninja और Versys मोटरसाइकिलों पर 55,000 रुपये तक की छूट, किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    जापान की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी कावासाकी अपनी कुछ बाइक पर कैशबैक वाउचर के रूप में स्पेशल ऑफर दे रही है। यह ऑफर 30 नवंबर 2025 तक निंजा 500, निंजा 1100SX, निंजा 300 और MY25 वर्सेस-X 300 मॉडल पर उपलब्ध है। ग्राहक इस वाउचर को एक्स-शोरूम कीमत पर रिडीम कर सकते हैं। यह छूट सीधे कीमत कम नहीं करती, बल्कि कैशबैक के रूप में मिलती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Kawasaki की मोटरसाइकिलों पर मिल रही है भारी छूट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापान की मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Kawasaki अपनी कुछ बाइक पर स्पेशल ऑफर दे रही है। कंपनी कैशबेक वाउचर के रूप में ग्राहकों को फायदा दे रही है। इस वाउचर को एक्स-शोरूम कीमत पर रिडिम किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से यह ऑफर 30 नवंबर 2025 तक दिया जा रहा है। नवंबर 2025 में कावासाकी की मोटरसाइकिलों पर मिल रहे इस ऑफर में Ninja 500, Ninja 1100SX, Ninja 300 और MY25 Versys-X 300 शामिल है। आइए जानते हैं कि कावासाकी के किस मोटरसाइकिल पर कितना बेनेफिट दिया जा रहा है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kawasaki मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट ऑफर

    Kawasaki Ninja 500

    कंपनी अपनी इस मोटरसाइकिल पर 20,000 रुपये तक का फायदा दे रही है। इसमें 451 cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 45 bhp की पावर और 42.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ट्रेलिस फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क, डिस्क ब्रेक्स के साथ डुअल-चैनल ABS, ब्लूटूथ सपोर्ट वाला डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है।

    Kawasaki Ninja 500

    Kawasaki Ninja 1100SX

    कावासाकी अपनी इस मोटरसाइकिल पर 55,000 रुपये तक का बेनेफिट दे रहा है। इसमें 1,099 cc के इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 135 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलता है। इसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल राइड मोड्स, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला TFT कंसोल दिया जाता है।

    Kawasaki Ninja 1100SX

    Kawasaki Ninja 300

    Ninja 300 पर 5,000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 296 cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जो 38.9 bhp की पावर और 26.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें छह-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट और स्लिपर क्लच, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और Uni-Trak रियर मोनोशॉक दिया गया है। इसके अलावा डुअल-चैनल ABS और भरोसेमंद ट्विन-सिलेंडर परफॉर्मेंस भी मिलता है।

    Kawasaki Ninja 300

    Kawasaki Versys-X 300

    Versys-X 300 के साल 2025 मॉडल पर कंपनी 25,000 रुपये तक का बेनेफिट दे रही है। इसमें 296 cc के पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 38.8 bhp की पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह एक एडवेंचर-टूरिंग बाइक है और लंबी दूरी के लिए काफी उपयुक्त है। इसमें हाई-टेंसाइल स्टील बैकबोन फ्रेम, लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन, 19-इंच फ्रंट व्हील और 17-लीटर बड़ा फ्यूल टैंक जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

    Kawasaki Versys-X 300

    कावासाकी के ऑफर का फायदा कैसे मिलता है?

    कावासाकी की यह छूट सीधे बाइक की कीमत कम नहीं करती, बल्कि कैशबैक वाउचर के रूप में दी जाती है, जिसे एक्स-शोरूम कीमत पर रिडीम किया जाता है। इससे EFFECTIVE कीमत कम हो जाती है, जबकि लिस्टेड एक्स-शोरूम प्राइस वही रहती है।