    Kawasaki KLE 500 एडवेंचर बाइक कल होगी पेश, Himalayan 450 को देगी सीधी टक्कर

    Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    Kawasaki KLE 500 कल अनवील होने वाली है, जो मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरर सेगमेंट में एक नया विकल्प है। इसमें 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 45 एचपी की पावर देगा। बाइक में 21 इंच के फ्रंट व्हील और 17 इंच के रियर व्हील के साथ लंबी ट्रैवल वाला सस्पेंशन है।

    Kawasaki KLE 500: दमदार एडवेंचर बाइक कल होगी लॉन्च

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरर सेगमेंट भारत में तेजी से गर्म होता जा रहा है, और इस प्रतिस्पर्धा में Kawasaki KLE 500 नया तगड़ा खिलाड़ी बनने जा रही है। Kawasaki ने पुष्टि कर दी है कि यह नई बाइक कल (24 अक्टूबर) को अनवील की जाएगी। इसके पहले के टीज़र वीडियो ने बाइक के रग्ड और ऑफ-रोड के अनुकूल लुक को दिखाया, जो पुराने 90s KLE से डिजाइन में प्रेरित है।

    Kawasaki KLE 500 का डिजाइन

    नई KLE 500 में 21-इंच के फ्रंट व्हील्स (स्पोक वाले), 17-इंच के रियर व्हील्स और लंबी ट्रैवल वाली सस्पेंशन दी जाएगी। बाइक में राइट-साइड माउंटेड लो-स्लंग एग्जॉस्ट, नकल गार्ड्स और स्प्लिट सीट्स होंगी। फ्रंट में ट्विन हेडलैम्प और टॉल विंडस्क्रीन बाइक की एडवेंचर स्पिरिट को और बढ़ाते हैं। Kawasaki ने नया स्टील फ्रेम तैयार किया है, जो ऑफ-रोड इस्तेमल के लिए ट्यून किया गया है।

    Kawasaki KLE 500 का इंजन

    नई KLE 500 में 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो Eliminator 500 और Ninja 500 से लिया गया है। अनुमानित पावर 45 hp और टॉर्क 46.2 Nm के आसपास होगी। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा।

    सस्पेंशन और ब्रेकिंग

    फ्रंट में USD फोर्क्स और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स होंगे, जिसमें फ्रंट व्हील पर Nissin कैलिपर के साथ सिंगल डिस्क की संभावना है। लंबी ट्रैवल वाली सस्पेंशन और सही एंगल वाले फ्रेम की वजह से बाइक ऑफ-रोड पर भी आसानी से काबू में रहेगी।

    सेगमेंट और मुकाबला

    भारत में मिड-कैपेसिटी एडवेंचर बाइक सेगमेंट में अब Royal Enfield Himalayan 450, Triumph Scrambler 400X, KTM Adventure X 390 और Adventure 390 जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। नई KLE 500 अपने ट्विन-सिलेंडर इंजन और ऑफ-रोड फोकस के कारण इस सेगमेंट में विशेष स्थान बनाएगी। भविष्य में BMW F450 GS, Norton 700cc एडवेंचर और Royal Enfield 750cc Himalayan जैसी बाइक्स इस सेगमेंट को और प्रतिस्पर्धी बनाएंगी।

     