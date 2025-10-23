Kawasaki KLE 500 एडवेंचर बाइक कल होगी पेश, Himalayan 450 को देगी सीधी टक्कर

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मिड-कैपेसिटी एडवेंचर टूरर सेगमेंट भारत में तेजी से गर्म होता जा रहा है, और इस प्रतिस्पर्धा में Kawasaki KLE 500 नया तगड़ा खिलाड़ी बनने जा रही है। Kawasaki ने पुष्टि कर दी है कि यह नई बाइक कल (24 अक्टूबर) को अनवील की जाएगी। इसके पहले के टीज़र वीडियो ने बाइक के रग्ड और ऑफ-रोड के अनुकूल लुक को दिखाया, जो पुराने 90s KLE से डिजाइन में प्रेरित है।

Kawasaki KLE 500 का डिजाइन नई KLE 500 में 21-इंच के फ्रंट व्हील्स (स्पोक वाले), 17-इंच के रियर व्हील्स और लंबी ट्रैवल वाली सस्पेंशन दी जाएगी। बाइक में राइट-साइड माउंटेड लो-स्लंग एग्जॉस्ट, नकल गार्ड्स और स्प्लिट सीट्स होंगी। फ्रंट में ट्विन हेडलैम्प और टॉल विंडस्क्रीन बाइक की एडवेंचर स्पिरिट को और बढ़ाते हैं। Kawasaki ने नया स्टील फ्रेम तैयार किया है, जो ऑफ-रोड इस्तेमल के लिए ट्यून किया गया है।

Kawasaki KLE 500 का इंजन नई KLE 500 में 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो Eliminator 500 और Ninja 500 से लिया गया है। अनुमानित पावर 45 hp और टॉर्क 46.2 Nm के आसपास होगी। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग फ्रंट में USD फोर्क्स और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स होंगे, जिसमें फ्रंट व्हील पर Nissin कैलिपर के साथ सिंगल डिस्क की संभावना है। लंबी ट्रैवल वाली सस्पेंशन और सही एंगल वाले फ्रेम की वजह से बाइक ऑफ-रोड पर भी आसानी से काबू में रहेगी।