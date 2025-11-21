नया नियम: अब बच्चों के लिए भी दोपहिया वाहनों पर हेलमेट जरूरी, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अब दोपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा करने के निर्देश दिए है। इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि दोपहिया वाहनों पर सफर करने वाले बच्चों के लिए चाइल्ड साइज हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया है। इसमें बताया गया है कि भले ही कानून के अनुसार सभी राइडर्स और पिलियन को हेलमेट पहनना जरूरी है। बाजार में बच्चों के लिए सही साइज के हेलमेट मुश्किल से मिलते हैं। इसी वजह से बच्चे अक्सर बिना हेलमेट या ढीले-ढाले बड़े हेलमेट पहनकर सफर करते हैं, जो सही सुरक्षा नहीं दे पाते हैं।