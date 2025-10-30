Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी सादगी बरकरार! Kalki Movie के डायरेक्टर नाग अश्विन चलाते दिखें Maruti 800

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    निर्देशक नाग अश्विन अपनी सादगी के लिए चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे Maruti 800 चलाते दिख रहे हैं। करोड़ों की कमाई करने वाली फिल्में देने के बावजूद, वे जमीन से जुड़े हुए हैं। यही कार उनकी फिल्म 'जाति रत्नालु' में भी दिखाई दी थी। फैंस ने उनकी सादगी की प्रशंसा की और कहा कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाग अश्विन का Maruti 800 चलाने का वीडियो वायरल।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kalki 2898 AD जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी सादगी भरी जीवनशैली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक, Maruti 800 चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाने वाली फिल्में देने और भारत के टॉप डायरेक्टर्स में अपनी जगह बनाने के बावजूद, नाग अश्विन जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अपने कपड़ों से लेकर अपने विनम्र स्वभाव तक, हर चीज़ में सादगी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाग अश्विन का Maruti 800 चलाने का वीडियो

    दिलचस्प बात यह है कि यही कार फरिया अब्दुल्लाह, नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और राहुल रामकृष्ण अभिनीत उनकी फिल्म Jathi Rathnalu में भी दिखाई गई थी। जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन प्लेफॉर्म पर आया वैसे ही काफी तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है।

    फैंस ने की कार के चुनाव की तारीफ

    नाग अश्विन का Maruti 800 चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके फैन्स ने उनकी सादकी की तारीफ की। इसके साथ ही कई लोगों ने कई रिएक्शन दिया। एक यूजन ने लिखा कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। दूसरे यूजर ने लिखा कि हो सकता है कि ब्रो इसे अपनी अगली फ़िल्म में इस्तेमाल करने जा रहे हों। एक ने कमेंट किया कि एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी, अभी भी Maruti 800 चला रहे हैं। सादगी ही असली पहचान है।

    पहले भी Maruti 800 चलाते हो चुके हैं स्पॉट

    नाग अश्विन को पहले भी कई मौकों पर हैदराबाद में अपनी Maruti 800 चलाते हुए देखा गया है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि वह अभी भी इस छोटी कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि कार पूरी तरह से ठीक काम करती है और किसी ने बस उन्हें चलाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। उनके लिए यह एक सामान्य दिन था।