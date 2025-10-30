ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी सादगी बरकरार! Kalki Movie के डायरेक्टर नाग अश्विन चलाते दिखें Maruti 800
निर्देशक नाग अश्विन अपनी सादगी के लिए चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वे Maruti 800 चलाते दिख रहे हैं। करोड़ों की कमाई करने वाली फिल्में देने के बावजूद, वे जमीन से जुड़े हुए हैं। यही कार उनकी फिल्म 'जाति रत्नालु' में भी दिखाई दी थी। फैंस ने उनकी सादगी की प्रशंसा की और कहा कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Kalki 2898 AD जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी सादगी भरी जीवनशैली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक, Maruti 800 चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाने वाली फिल्में देने और भारत के टॉप डायरेक्टर्स में अपनी जगह बनाने के बावजूद, नाग अश्विन जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अपने कपड़ों से लेकर अपने विनम्र स्वभाव तक, हर चीज़ में सादगी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि यही कार फरिया अब्दुल्लाह, नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और राहुल रामकृष्ण अभिनीत उनकी फिल्म Jathi Rathnalu में भी दिखाई गई थी। जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन प्लेफॉर्म पर आया वैसे ही काफी तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है।
फैंस ने की कार के चुनाव की तारीफ
नाग अश्विन का Maruti 800 चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके फैन्स ने उनकी सादकी की तारीफ की। इसके साथ ही कई लोगों ने कई रिएक्शन दिया। एक यूजन ने लिखा कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। दूसरे यूजर ने लिखा कि हो सकता है कि ब्रो इसे अपनी अगली फ़िल्म में इस्तेमाल करने जा रहे हों। एक ने कमेंट किया कि एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी, अभी भी Maruti 800 चला रहे हैं। सादगी ही असली पहचान है।
नाग अश्विन को पहले भी कई मौकों पर हैदराबाद में अपनी Maruti 800 चलाते हुए देखा गया है। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि वह अभी भी इस छोटी कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि कार पूरी तरह से ठीक काम करती है और किसी ने बस उन्हें चलाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। उनके लिए यह एक सामान्य दिन था।
