ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी सादगी बरकरार! Kalki Movie के डायरेक्टर नाग अश्विन चलाते दिखें Maruti 800

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kalki 2898 AD जैसी फिल्में देने वाले डायरेक्टर नाग अश्विन एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी सादगी भरी जीवनशैली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक, Maruti 800 चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमाने वाली फिल्में देने और भारत के टॉप डायरेक्टर्स में अपनी जगह बनाने के बावजूद, नाग अश्विन जमीन से जुड़े हुए हैं। वह अपने कपड़ों से लेकर अपने विनम्र स्वभाव तक, हर चीज़ में सादगी बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं।

नाग अश्विन का Maruti 800 चलाने का वीडियो दिलचस्प बात यह है कि यही कार फरिया अब्दुल्लाह, नवीन पोलिशेट्टी, प्रियदर्शी पुलिकोंडा और राहुल रामकृष्ण अभिनीत उनकी फिल्म Jathi Rathnalu में भी दिखाई गई थी। जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन प्लेफॉर्म पर आया वैसे ही काफी तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है।