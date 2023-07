JLR का भारत में बढ़ रहा कारोबर, कंपनी ने अब तक के सबसे बड़े सेल्स आंकड़े को किया पार

JLR India ने आज घोषणा करते हुए बताया कि उसने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही की बिक्री में साल-दर-साल (YoY) 102 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में Q1 FY24 में 1048 यूनिट्स बेची। JLR ने क्रमशः 2.38 करोड़ रुपये और 1.64 करोड़ रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर नई Range Rover और Range Rover Sport पेश की हैं।

JLR India reports highest ever first quarter sales

Your browser does not support the audio element.