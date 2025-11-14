Language
    JK टायर रेसिंग चैंपियनशिप 2025: फाइनल मुकाबला में नौसिखियों से लेकर प्रोफेशनल्स ड्राइवर दिखाएंगे दम

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    कोयंबटूर में जेके टायर एफएमएससीआई नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला 15 और 16 नवंबर को होगा। इस 28वें संस्करण में नौसिखिये और अनुभवी ड्राइवर हिस्सा लेंगे। एलजीबी फॉर्मूला 4, फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप, रॉयल एनफील्ड जीटी कप और लेविटास कप जैसे इवेंट्स होंगे। जेके टायर नोविस कप में युवा ड्राइवर भी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इस रेसिंग को जेके टायर मोटरस्पोर्ट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकता है।

    कोयंबटूर में 28वीं जेके टायर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का फाइनल 15-16 नवंबर को होगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कोयंबटूर में इस नवंबर के मध्य भारत की सबसे प्रतिष्ठित रेसिंग चैंपियनशिप, जेके टायर एफएमएससीआई नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2025, अपने 28वें संस्करण के भव्य समापन के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 और 16 नवंबर को कारी मोटर स्पीडवे में यह फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें देशभर के सबसे तेज और होनहार ड्राइवर अपनी रेसिंग क्षमताओं का पराकाष्ठा दिखाएंगे।

    नौसिखियों से लेकर प्रोफेशनल्स रेस में लेंगे हिस्सा

    इस साल की चैंपियनशिप में नौसिखियों से लेकर अनुभवी प्रोफेशनल्स तक सभी श्रेणियों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। अमेरिका के रेसिंग दिग्गज और तीन बार के मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियन, फ्रेडी स्पेंसर, इस रेसिंग सप्ताहांत को और भी खास बनाने के लिए कारी स्पीडवे में मौजूद होंगे।

    LGB फॉर्मूला 4 मुकाबला

    LGB फॉर्मूला 4 में इस सीजन की सबसे लंबी और प्रतिस्पर्धात्मक सिंगल-सीटर रेसिंग का मुकाबला देखने को मिलेगा। राउंड 2 के बाद, दिलजीत टीएस (डार्क डॉन रेसिंग) 53 अंकों के साथ आगे हैं, उनके पीछे ध्रुव गोस्वामी (एमएसपोर्ट रेसिंग) 45 और मेहुल अग्रवाल (डार्क डॉन रेसिंग) 28 अंकों के साथ हैं। इस अंतिम राउंड में, नेशनल चैंपियन का फैसला होगा।

    फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप

    FIA-प्रमाणित फॉर्मूला 4 इंडियन चैंपियनशिप, इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2025 का हिस्सा, अपने निर्णायक दौर के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले ड्राइवरों के साथ लौट रही है। इस श्रेणी में शेन चंदरिया, सैचेल रोटगे, लुविव सांबुडला, ईशान मादेश और साइशिवा शंकरन जैसे मजबूत दावेदार शामिल हैं।

    Royal Enfield GT कप एक्शन

    रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप भी दर्शकों के लिए हाई-स्पीड, स्ट्रैटेजिक और एक्शन से भरपूर मुकाबले पेश करेगा। प्रोफेशनल क्लास में अनीश शेट्टी 57 अंकों के साथ आगे हैं, जबकि शौकिया श्रेणी में ब्रायन निकोलस 69 अंकों के साथ टॉप पर हैं।

    लेविटास कप रोमांच

    जेके टायर लेविटास कप, देश की सबसे नई सिंगल-मेक रेसिंग सीरीज़, रूकी और जेंटलमैन क्लास के 14 ड्राइवरों के साथ अपनी रोमांचक रेसिंग जारी रखेगी। रूकी श्रेणी में अश्विन पुगालगिरी और बालाजी राजू 32 अंकों के साथ बराबरी पर हैं, जबकि जेंटलमैन श्रेणी में जय प्रशांत वेंकट 38 अंकों के साथ आगे हैं।

    नोविस कप युवा ड्राइवर

    जेके टायर नोविस कप में एंट्री-लेवल सिंगल-सीटर रेसिंग के लिए युवा और होनहार ड्राइवर मैदान में हैं। राउंड 2 के बाद अभिजीत वाडावल्ली 34 अंकों के साथ आगे हैं, उनके पीछे लोकितलिंगेश रवि 32 और प्रतीक अशोक 28 अंकों के साथ हैं। अंतिम सप्ताहांत में यह श्रेणी बेहद रोमांचक और निर्णायक साबित होगी।

    लाइव रेसिंग कहां देखें?

    देश भर के प्रशंसक इस रोमांचक रेसिंग एक्शन को जेके टायर मोटरस्पोर्ट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से लाइव फॉलो कर सकते हैं। रेसिंग का शुभारंभ शनिवार (15 नवंबर) सुबह 10:25 बजे और रविवार (16 नवंबर) सुबह 10:40 बजे से होगा।