यह बस 15 सेकेंड में बन जाती है ट्रेन! ट्रैक पर 60kmph है स्पीड, जानिए कहां मिलती है ये सवारी

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दुनिया में कई ऐसे वाहन हैं जो अपनी क्षमताओं से हमें हैरान कर देते हैं। जापान में ऐसा ही एक छोटा लेकिन बेहद खास वाहन है। यह सड़क पर बस की तरह चलता है और रेल पटरियों पर ट्रेन की तरह दौड़ता है। इसे डुअल मोड व्हीकल (DMV) कहा जाता है और यह दुनिया का पहला ऐसा वाहन है जो दो मोड में चल सकता है। इसका वीडियो हाल में सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

15 सेकेंड में मोड बदलने की खासियत DMV की सबसे दिलचस्प खूबियों में से एक है इसका तेजी से मोड बदलना। यह बस बस मोड से ट्रेन मोड में या ट्रेन मोड से बस मोड में बदलने में केवल 15 सेकेंड लगते हैं। Awakainan और Kannoura स्टेशन पर यात्री इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आँखों से देख भी सकते हैं।

और क्या है खासियत? यह दिखने में एक छोटी बस जैसी है। 15 सेकेंड में रेल व्हील नीचे छोड़कर पटरी पर दौड़ने लगती है। इसमें 21 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। इसकी ट्रैक पर स्पीड 60 किमी/घंटा और रोड पर स्पीड 100 किमी/घंटा है।

जापान में वाहन 2021 से हो रहा इस्तेमाल यह DMV साल 2021 से चल रहा है और जापान के Shikoku Island पर Kochi से Tokushima Prefecture के बीच सफर कराता है। इसे Asa Coast Railway, एक निजी पब्लिक रेलवे कंपनी, मैनेज करती है।