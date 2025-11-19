Jagran Hitech Awards 2025- बेस्ट व्हीकल, इनोवेशन और लीडर्स को सेलिब्रेट करने का शानदार मौका

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस वर्ष ऑटो इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण खबर रही GST 2.0 रिफॉर्म। इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड सेल्स की, जो यह दिखाता है कि भारतीय मिडल क्लास टू व्हीलर और फोर व्हीलर को लेकर दीवाना है। उधर, टैक्स स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ( EV) का मार्केट भी ऑटो कज्यूमर्स के लिए पसंदीदा क्षेत्र बन रहा है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा SUVs स्पेस और कंफर्ट, हाइयर ड्राइविंग पोजिशन और विजिब्लिटी, सेफ्टी, स्टेटस और स्टाइल की वजह से भारत में पिछले कई सालों से चर्चा बटोर रही है। हालांकि, ऑटो क्षेत्र में बढ़ती तकनीक, कस्टमर्स को आकर्षिक कर रही है, जिससे कस्टमर्स को सेफ्टी, एफिशिएंसी और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है।

इन सभी विषयों पर चर्चा आने वाले Jagran Hitech Awards 2025 में होगी। 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इसके सातवें संस्करण में मोबाइल और मोबिलिटी में एक्सीलेंस पर बात होगी, और अलग-अलग कैटेगरी में साल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, ब्रांड और इंडस्ट्री लीडर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

Jagran Hitech Awards 2025 में ऑटो क्षेत्र की ये रही कैटेगरी 2025 न्यू कार ऑफ दी ईयर 2025 इलेक्ट्रिक कार ऑफ दी ईयर 2025 अर्बन कार ऑफ दी ईयर 2025 अपग्रेड ऑफ दी ईयर 2025 फैमिली कार ऑफ दी ईयर 2025 लग्जरी कार ऑफ दी ईयर 2025 डिजाइन ऑफ दी ईयर - 4W 2025 बाइक ऑफ दी ईयर 2025 स्कूटर ऑफ दी ईयर 2025 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ऑफ दी ईयर 2025 डिजाइन ऑफ दी ईयर - 2W 2025 तकनीकी कार ऑफ दी ईयर 2025 इलेक्ट्रिक डिसरप्टर ऑफ दी ईयर 2025 लग्जरी ईवी ऑफ दी ईयर 2025 अर्बन ईवी ऑफ दी ईयर Jagran Hitech Awards साल में एक दिन बेस्ट व्हीकल, इनोवेशन और लीडर्स को सेलिब्रेट करने का शानदार मौका देता है, जहां ऑडियंस के बीच कार के डिजाइन, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी चर्चा का विषय बनती हैं। इन्हीं फैक्ट्स को आधार मानकर ज्यूरी मेंबर्स कैटेगरी के बेस्ट प्रोडक्ट्स को सबके सामने लाते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल के शौकीन हैं तो आपको इस समारोह में हिस्सा लेना चाहिए।