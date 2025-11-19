Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jagran Hitech Awards 2025- बेस्ट व्हीकल, इनोवेशन और लीडर्स को सेलिब्रेट करने का शानदार मौका

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:58 AM (IST)

    ऑटो इंडस्ट्री में जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के कारण रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और एसयूवी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ऑटो क्षेत्र में बढ़ती तकनीक ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। इन सभी विषयों पर चर्चा Jagran Hitech Awards 2025 में होगी, जो 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Jagran Hitech Awards 2025

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस वर्ष ऑटो इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण खबर रही GST 2.0 रिफॉर्म। इसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड सेल्स की, जो यह दिखाता है कि भारतीय मिडल क्लास टू व्हीलर और फोर व्हीलर को लेकर दीवाना है। उधर, टैक्स स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ( EV) का मार्केट भी ऑटो कज्यूमर्स के लिए पसंदीदा क्षेत्र बन रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा SUVs स्पेस और कंफर्ट, हाइयर ड्राइविंग पोजिशन और विजिब्लिटी, सेफ्टी, स्टेटस और स्टाइल की वजह से भारत में पिछले कई सालों से चर्चा बटोर रही है। हालांकि, ऑटो क्षेत्र में बढ़ती तकनीक, कस्टमर्स को आकर्षिक कर रही है, जिससे कस्टमर्स को सेफ्टी, एफिशिएंसी और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है।

    इन सभी विषयों पर चर्चा आने वाले Jagran Hitech Awards 2025 में होगी। 24 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इसके सातवें संस्करण में मोबाइल और मोबिलिटी में एक्सीलेंस पर बात होगी, और अलग-अलग कैटेगरी में साल के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, ब्रांड और इंडस्ट्री लीडर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

    Jagran Hitech Awards 2025 में ऑटो क्षेत्र की ये रही कैटेगरी

    1. 2025 न्यू कार ऑफ दी ईयर
    2. 2025 इलेक्ट्रिक कार ऑफ दी ईयर
    3. 2025 अर्बन कार ऑफ दी ईयर
    4. 2025 अपग्रेड ऑफ दी ईयर
    5. 2025 फैमिली कार ऑफ दी ईयर
    6. 2025 लग्जरी कार ऑफ दी ईयर
    7. 2025 डिजाइन ऑफ दी ईयर - 4W
    8. 2025 बाइक ऑफ दी ईयर
    9. 2025 स्कूटर ऑफ दी ईयर
    10. 2025 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ऑफ दी ईयर
    11. 2025 डिजाइन ऑफ दी ईयर - 2W
    12. 2025 तकनीकी कार ऑफ दी ईयर
    13. 2025 इलेक्ट्रिक डिसरप्टर ऑफ दी ईयर
    14. 2025 लग्जरी ईवी ऑफ दी ईयर
    15. 2025 अर्बन ईवी ऑफ दी ईयर

    Jagran Hitech Awards साल में एक दिन बेस्ट व्हीकल, इनोवेशन और लीडर्स को सेलिब्रेट करने का शानदार मौका देता है, जहां ऑडियंस के बीच कार के डिजाइन, सेफ्टी, परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी चर्चा का विषय बनती हैं। इन्हीं फैक्ट्स को आधार मानकर ज्यूरी मेंबर्स कैटेगरी के बेस्ट प्रोडक्ट्स को सबके सामने लाते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल के शौकीन हैं तो आपको इस समारोह में हिस्सा लेना चाहिए।

    समारोह से ऑनलाइन जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें - Jagran Hitech Awards 2025