Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाइड्रोजन कार के एग्जॉस्ट से निकले पानी को महिला ने पिया, स्वाद में RO पानी जैसा लगा, वायरल हुआ वीडियो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    भारत में इलेक्ट्रिक कारों के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां भी आने वाली हैं। एक वायरल वीडियो में, एक महिला Hyundai NEXO हाइड्रोजन SUV से निकले पानी को पीती हुई दिखाई दे रही है। पत्रकार मेधा यादव ने बताया कि पानी RO पानी जैसा साफ है। हाइड्रोजन कारें प्रदूषण नहीं करतीं और एक बार फुल टैंक करने पर 600 किमी तक चल सकती हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हाइड्रोजन कार का कमाल, महिला ने पिया गाड़ी से निकला पानी

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में ज्यादातर बात इलेक्ट्रिक कारों की होती है। आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों की एंट्री भी हो सकती है। यह गाड़ियां हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है और एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है। इस कार को लेकर हाल में सोशल मीडियो पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपना लाइन अनुभव शेयर कर रही है। इस वीडियो में वह महिला Hyundai NEXO नाम की हाइड्रोजन SUV से निकले पानी को पीते हुए दिखाई दे रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार से निकले पानी को पीने का वायरल वीडियो

    इस वायरल वीडियो में जिस्ट न्यूज की पत्रकार मेधा यादव दक्षिण कोरिया गई थीं, जहां उन्होंने नई Hyundai NEXO हाइड्रोजन SUV को चलाया। इस कार को इसी साल जून में लॉन्च किया गया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार के नीचे से पानी टपक रहा है। मेधा एक ग्लास लेकर कार के नीचे रखती हैं और पानी इकट्ठा करती हैं। NEXO में पानी ऑटोमैटिक निकलता है, लेकिन इसमें ड्राइवर के लिए एक स्विच भी दिया गया है, जिसे दबाने पर पूरा पानी एक बार में निकल जाता है। मेधा ने वही बटन दबाकर पानी भरा और फिर उसे पी लिया। उनके मुताबिक ये पानी एकदम साफ था और स्वाद में RO पानी जैसा लगा। उन्होंने मजाक में कहा कि ये भारत की नदियों से कहीं ज्यादा साफ है।

    हाइड्रोजन कार की खासियत

    1. वीडियो में मेधा एक और दिलचस्प बात बताती हैं। इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज होने में घंटों लगते हैं, जबकि पेट्रोल या डीजल कार को फ्यूल करने में कुछ मिनट ही लगते हैं। उसी तरह से हाइड्रोजन कार में फ्यूल भरने में भी काफी कम समय लगता है।
    2. हाइड्रोजन कारें चलते समय कोई हानिकारक गैस नहीं छोड़तीं है। इनसे केवल पानी निकलता हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन में कमी आती है।
    3. ये कारें एक बार फुल टैंक करने पर काफी लंबी दूरी तय कर सकती हैं, कई बार एक फुल टैंक पर करीब 600 किमी या उससे अधिक की रेंज दे सकती हैं।
    4. ये कारें इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए इनका ड्राइविंग अनुभव इलेक्ट्रिक कारों जैसा ही होता है।
    5. हाइड्रोजन हवा से हल्का होता है और गैर-विषैला होता है। यदि रिसाव होता है, तो यह तेजी से हवा में फैल जाता है। इसकी वजह से इन गाड़ियों में आग लगने का खतरा भी कम रहता है।