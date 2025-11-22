हाइड्रोजन कार के एग्जॉस्ट से निकले पानी को महिला ने पिया, स्वाद में RO पानी जैसा लगा, वायरल हुआ वीडियो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में ज्यादातर बात इलेक्ट्रिक कारों की होती है। आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियों की एंट्री भी हो सकती है। यह गाड़ियां हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है और एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है। इस कार को लेकर हाल में सोशल मीडियो पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपना लाइन अनुभव शेयर कर रही है। इस वीडियो में वह महिला Hyundai NEXO नाम की हाइड्रोजन SUV से निकले पानी को पीते हुए दिखाई दे रही है।

कार से निकले पानी को पीने का वायरल वीडियो

इस वायरल वीडियो में जिस्ट न्यूज की पत्रकार मेधा यादव दक्षिण कोरिया गई थीं, जहां उन्होंने नई Hyundai NEXO हाइड्रोजन SUV को चलाया। इस कार को इसी साल जून में लॉन्च किया गया था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कार के नीचे से पानी टपक रहा है। मेधा एक ग्लास लेकर कार के नीचे रखती हैं और पानी इकट्ठा करती हैं। NEXO में पानी ऑटोमैटिक निकलता है, लेकिन इसमें ड्राइवर के लिए एक स्विच भी दिया गया है, जिसे दबाने पर पूरा पानी एक बार में निकल जाता है। मेधा ने वही बटन दबाकर पानी भरा और फिर उसे पी लिया। उनके मुताबिक ये पानी एकदम साफ था और स्वाद में RO पानी जैसा लगा। उन्होंने मजाक में कहा कि ये भारत की नदियों से कहीं ज्यादा साफ है।