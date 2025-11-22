क्रिकेटर Shafali Verma ने खरीदी MG Cyberster, स्टाइल-पॉवर और परफॉर्मेंस के शानदार कॉम्बो से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ बल्लेबाज शैफाली वर्मा अब सिर्फ मैदान पर ही नहीं, रोड पर भी अपने अटिट्यूड से पहचान बनाएंगी। वजह है उनकी नई और बेहद खास इलेक्ट्रिक कार MG Cyberster। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार है। शैफाली इंडियन क्रिकेट की उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में हुए 2025 ICC Women’s World Cup में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने भारत को जीत दिलाई।

MG Cyberster की खासियत Cyberster को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोड पर अलग दिखना पसंद करते हैं। इसमें लंबा स्वीपिंग बोनट है, जो क्लासिक ब्रिटिश रोडस्टर का अहसास देता है। इसमें इलेक्ट्रिक सिजर डोर्स है, जो इसे सुपरकार जैसा लुक देते हैं। इसका ओपन-टॉप इलेक्ट्रिक रूफ सिर्फ 10 सेकेंड में खुल जाता है। इसकी शेप्ड और बोल्ड साइड प्रोफाइल कार को एथलेटिक स्टांस देती है।

MG Cyberster की बैटरी और रेंज यह केवल देखने में स्पोर्टी नहीं है, बल्कि चलाने में भी दमदार है। इसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। यह 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिक कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है।