    क्रिकेटर Shafali Verma ने खरीदी MG Cyberster, स्टाइल-पॉवर और परफॉर्मेंस के शानदार कॉम्बो से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:42 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेटर शैफाली वर्मा ने हाल ही में MG Cyberster इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। शैफाली, जिन्होंने कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अब इस स्पोर्टी और शक्तिशाली कार के साथ सड़कों पर भी अपनी पहचान बनाएंगी। यह कार तेज गति और शानदार डिजाइन का मिश्रण है।

    शैफाली वर्मा की नई MG Cyberster खरीदी।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धाकड़ बल्लेबाज शैफाली वर्मा अब सिर्फ मैदान पर ही नहीं, रोड पर भी अपने अटिट्यूड से पहचान बनाएंगी। वजह है उनकी नई और बेहद खास इलेक्ट्रिक कार MG Cyberster। कंपनी के मुताबिक ये दुनिया की सबसे तेज इलेक्ट्रिक कार है। शैफाली इंडियन क्रिकेट की उन खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने बेहद कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में हुए 2025 ICC Women’s World Cup में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने भारत को जीत दिलाई।

    MG Cyberster की खासियत

    Cyberster को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोड पर अलग दिखना पसंद करते हैं। इसमें लंबा स्वीपिंग बोनट है, जो क्लासिक ब्रिटिश रोडस्टर का अहसास देता है। इसमें इलेक्ट्रिक सिजर डोर्स है, जो इसे सुपरकार जैसा लुक देते हैं। इसका ओपन-टॉप इलेक्ट्रिक रूफ सिर्फ 10 सेकेंड में खुल जाता है। इसकी शेप्ड और बोल्ड साइड प्रोफाइल कार को एथलेटिक स्टांस देती है।

    MG Cyberster की बैटरी और रेंज

    यह केवल देखने में स्पोर्टी नहीं है, बल्कि चलाने में भी दमदार है। इसमें डुअल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। यह 510 PS की पावर और 725 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इलेक्ट्रिक कार महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है।

    टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

    इसका ड्राइवर-सेंट्रिक डिजिटल कॉकपिट और एक्टिव एयरोडायनैमिक्स इसे और खास बनाते हैं। ओपन-टॉप ड्राइविंग और इलेक्ट्रिक पावर का ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ड्राइविंग को सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक फीलिंग मानते हैं।