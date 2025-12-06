भारत में बनी Hyundai Grand i10 को GNCAP क्रैश टेस्ट में आया चौंकाने वाला नतीजा, सेफ्टी रेटिंग देख उड़ जाएंगा होश
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में बनी Hyundai Grand i10 को हाल ही में ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया। यह सेफ्टी टेस्ट साउथ अफ्रीकी मार्केट के लिए किया गया है। इस क्रैश टेस्ट के नतीजे चौंकाने वाले रहे। कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में जीरो स्टार दिया गया है। इतना ही नहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे तीन स्टार रेटिंग मिली है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस क्रैश टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा?
एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट का रिजल्ट
- ग्लोबल NCAP टेस्ट में Hyundai Grand i10 ने एडल्ट सेफ्टी कैटेगरी में 34 में से 0 पॉइंट हासिल किए। टेस्ट के दौरान कुछ पॉजिटिव और कई नेगेटिव रिजल्ट सामने आए है।
- इसे फ्रंट सीट पर बैठे दोनों पैसेंजर्स के सिर और गर्दन की सुरक्षा अच्छी मिली है। ड्राइवर की छाती की सुरक्षा कमजोर रही, जबकि पैसेंजर की छाती की सुरक्षा ठीक-ठाक रही। दोनों के घुटनों की सुरक्षा मामूली रही, क्योंकि डैशबोर्ड के पीछे अस्थिर स्ट्रक्चर से चोट का खतरा था।
- इसके साइड इम्पैक्ट टेस्ट में सिर और पेल्विस की सुरक्षा अच्छी मिली है। इसमें पेट की सुरक्षा ठीक-ठाक रही। साछ ही छाती की सुरक्षा कमजोर रही।
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का रिजल्ट
चाइल्ड सेफ्टी कैटेगरी में Grand i10 ने 49 में से 28.28 पॉइंट हासिल किए है। इसकी वजह से इसे तीन-स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल किए गए पीछे की ओर मुख वाली बाल सीट ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसके फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में कोई हेड एक्सपोजर नहीं देखा गया।
इन वजहों से कटी रेटिंग
Hyundai Grand i10 के सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट नहीं है। एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच उपलब्ध नहीं है। रियर सेंटर सीट में बेबी सीट फिक्स करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं। इस मॉडल में साइड हेड प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड रूप से नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से यह टेस्ट भी नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ड्राइवर सीटबेल्ट रिमाइंडर दिया गया है। सीमित स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट है। इन्हीं वजहों से एडल्ट सेफ्टी में कार को जीरो स्टार मिला।
