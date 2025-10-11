क्रिकेटर Abhishek Sharma ने खरीदी Ferrari Purosangue, सड़क के मुताबिक खुद एडजस्ट होते हैं डैम्पर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपनी कार कलेक्शन में एक और शानदार कार को शामिल किया है। हाल ही में अभिषेक ने Ferrari Purosangue खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 10.5 रुपये बताई जा रही है। अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस नई कार की दो तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह डेनिम जैकेट और सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश दिख रहे हैं। तस्वीरों में Ferrari के ब्राइट रेड इंटीरियर और चमकदार काले एक्सटीरियर का कॉम्बिनेशन कार को और भी बोल्ड और स्पोर्टी लुक देता है। फैंस ने कार के डिजाइन और 25 साल के युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। आइए विस्तार में Ferrari Purosangue के बारे में जानते हैं