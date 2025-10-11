क्रिकेटर Abhishek Sharma ने खरीदी Ferrari Purosangue, सड़क के मुताबिक खुद एडजस्ट होते हैं डैम्पर्स
भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने हाल ही में 10.5 करोड़ रुपये की Ferrari Purosangue खरीदी है। Asia Cup 2025 में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने यह कार अपने कलेक्शन में शामिल की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें फैंस उनकी सफलता और नई कार की तारीफ कर रहे हैं। Ferrari Purosangue में V12 इंजन और कई आधुनिक फीचर्स हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपनी कार कलेक्शन में एक और शानदार कार को शामिल किया है। हाल ही में अभिषेक ने Ferrari Purosangue खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 10.5 रुपये बताई जा रही है। अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम पर इस नई कार की दो तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह डेनिम जैकेट और सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश दिख रहे हैं। तस्वीरों में Ferrari के ब्राइट रेड इंटीरियर और चमकदार काले एक्सटीरियर का कॉम्बिनेशन कार को और भी बोल्ड और स्पोर्टी लुक देता है। फैंस ने कार के डिजाइन और 25 साल के युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। आइए विस्तार में Ferrari Purosangue के बारे में जानते हैं
फैंस की प्रतिक्रिया
अभिषेक के पोस्ट का कैप्शन सिर्फ V12 था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तुरंत वायरल हो गया। फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी सफलता और नई कार दोनों की तारीफ की। कुछ ने मजाक में कहा कि अब वह स्टाइल में सफलता ड्राइव कर रहे हैं, जबकि कई ने Ferrari को उनके पावर-हिटिंग अंदाज के साथ परफेक्ट मैच बताया।
क्रिकेट मैदान से फास्ट लेन तक
- अभिषेक शर्मा की यह नई खरीदारी Asia Cup 2025 में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद आई है। उन्होंने सात इनिंग्स में 314 रन बनाकर टॉप रन-गेटर बनने का कारनामा किया। पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रन की पारी ने उन्हें Player of the Tournament का खिताब दिलाया।
- हालांकि Haval H9 SUV, जो उन्होंने टूर्नामेंट पुरस्कार के रूप में पाई थी, भी चर्चा में आई थी, लेकिन यह Ferrari Purosangue उनकी व्यक्तिगत पसंद है, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इस नई कार के साथ अभिषेक अपनी सफलता और स्पीड के प्रति प्यार का स्टाइलिश जश्न मना रहे हैं।
अभिषेक शर्मा की Ferrari के स्पेसिफिकेशन
- Ferrari Purosangue में नैचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 725 हॉर्स पावर और 716 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 8 -स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) सिस्टम है। यह कार महज 3.3 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है।
- इसमें खास सुसाइड या कोच डोर हैं जो पीछे की ओर खुलते हैं। इसमें मल्टी मैजिक ट्रू एक्टिव स्पूल वाल्व (TASV) सस्पेंशन तकनीक दी गई है, जो सड़क की स्थिति के अनुसार डैम्पर्स को तेजी से एडजस्ट करती है। इसमें एयरोब्रिज है, जो ड्रैग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सस्पेंडेड स्पॉइलर दिया गया है, जो रियर स्क्रीन को साफ रखने में मदद करता है।
- इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ, मसाज करने वाली फ्रंट सीटें (10 एयरबैग के साथ), और एयर क्वालिटी सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फेरारी में पहली बार Android Auto और Apple CarPlay भी मिलते हैं। इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे, मसाज के साथ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, और रियर पैसेंजर्स के लिए वायरलेस चार्जिंग और USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स भी हैं।
