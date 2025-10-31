Hyundai Venue vs Venue N Line: दोनों के डिजाइन में कितना अंतर, यहां देखें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई भारतीय बाजार में अपनी नई Hyundai Venue और Venue N Line को 4 नवंबर 2025 को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इन दोनों को लॉन्च करने से पहले पेश कर दिया है। Venue N Line पहले की तरह ही अब भी स्टैंडर्ड Venue पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और आकर्षक बनाने का काम करते हैं। आइए विस्तार में इन दोनों (Hyundai Venue N vs Venue N Line) कारों के डिजाइन और फीचर्स में कितना अंतर है?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Venue vs Venue N Line: डिजाइन इन दोनों कारों का बेसिक डिजाइन काफी हद तक एक जैसा है। इन दोनों में ही फुल-विथ LED DRLs जो क्वाड-बीम LED हेडलाइट क्लस्टर दिया गया है, जो एक बोल्ड रेक्टैंगल ग्रिल बनाते हैं। इनके डिजाइन में काफी छोटे-छोटे अंतर है। Venue N Line में ग्रिल के लिए अलग इंसर्ट दिए गए हैं और इसमें एक N Line बैज भी है। बम्पर का डिजाइन भी स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग है, जिसमें कम भारी स्किड प्लेट दी गई है। इसके अलावा, Venue N Line में लोअर बॉडी के आसपास रेड हाइलाइट्स हैं, जो बम्पर से शुरू होकर पूरे कार में फैली हुई हैं, जिससे कार को एक स्पोर्टी लुक मिलता है।

साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो Venue N Line में व्हील आर्च क्लैडिंग नहीं है, जिससे इसे एक और स्लीकर लुक मिलता है। इसमें स्पोर्टी 5-स्पोक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनके हब कैप पर N ब्रांडिंग है। फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स को रेड रंग में पेंट किया गया है और फेंडर पर N Line बैज दिया गया है। इन दोनों में C-पिलर पर सिल्वर इंसर्ट और ‘VENUE’ ब्रांडिंग एक समान दी गई है।

दोनों के पीछे की तरफ कनेक्टेड LED लाइटिंग सेटअप समान है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अंतर है। Venue N Line में एक दो-हंसी वाला स्पॉयलर है, जबकि स्टैंडर्ड Venue में एक सिंगल पीस स्पॉयलर मिलता है। Venue N Line का बम्पर ज्यादा आक्रामक है और इसमें ड्यूल-टिप एग्जॉस्ट दिए गए हैं, जो इसकी स्पोर्टीनेस को और बढ़ाते हैं। Hyundai Venue vs Venue N Line: इंटीरियर दोनों कारों का डैशबोर्ड लेआउट समान है, लेकिन Venue N Line का इंटीरियर्स में एक स्पोर्टी ब्लैक थीम है, जिसमें रेड हाइलाइट्स और स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड Venue में डार्क ब्लू और ग्रे कलर स्कीम का इस्तेमाल किया गया है।

Venue N Line में कुछ खास N Line-स्पेसिफिक टचेज हैं। जैसे, स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्टर और सीट्स पर 'N' ब्रांडिंग, और स्टीयरिंग व्हील पर ड्राइव और ट्रैक्शन मोड के लिए बटन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में ये कंट्रोल्स फ्लोर कंसोल पर होते हैं। इसके अलावा, स्टैंडर्ड कार में मून व्हाइट एंबियंट लाइटिंग दी गई है, जिसे N Line में रेड रंग में बदला गया है, जो पूरी कार के थीम से मेल खाता है। Hyundai Venue vs Venue N Line: फीचर्स दोनों मॉडल्स में फीचर्स काफी हद तक समान हैं। दोनों में ही 12.3 इंच की ड्यूल स्क्रीन (ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट), वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और सिंगल-पेन सनरूफ दिया गया है। दोनों कारों में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, ESC, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और लेवल-2 ADAS का पूरा सेट मिलता है।