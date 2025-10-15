भारत में 2030 तक Hyundai लॉन्च करेगी 30 से ज्यादा नई कारें, लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV से लेकर Genesis लग्जरी ब्रांड शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई मोटर ने अपने पहले इन्वेस्टर डे के मौके पर भारतीय बाजार में साल 2030 तक के अपने रोडमैप की घोषणा की है। इसमें भारत केंद्रित उत्पाद विस्तार, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, गहरी लोकलाइजेशन और वित्तीय दिशा-निर्देश शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक भारत को वैश्विक हब बनाना और घरेलू बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है। आइए भारतीय बाजार को लेकर हुंडई के प्लान के बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

26 नए प्रोडक्ट होंगे लॉन्च हुंडई मोटर ने घोषणा की है कि वह FY2030 तक 26 नए उत्पाद लॉन्च करेगी, जिनमें 7 नए नेमप्लेट्स शामिल हैं। इस योजना में एमपीवी और ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में प्रवेश भी शामिल है। सबसे खास है कि 2027 तक भारत में निर्मित पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही Hyundai की लग्जरी ब्रांड Genesis भी 2027 तक भारत में लॉन्च की जाएगी।

डोमेस्टिक मार्केट और UV सेगमेंट पर फोकस हुंडई मोटर साल 2030 तक 15 प्रतिशत से ज्यादा घरेलू मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी यूटिलिटी व्हीकल और इको-फ्रेंडली पावरट्रेन (CNG + EV + Hybrid) को 80% और 50% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ICE, CNG, EV और Hybrid तकनीकों का व्यापक विकल्प देगी।