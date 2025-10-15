भारत में 2030 तक Hyundai लॉन्च करेगी 30 से ज्यादा नई कारें, लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV से लेकर Genesis लग्जरी ब्रांड शामिल
हुंडई मोटर ने 2030 तक भारतीय बाजार के लिए अपनी योजनाओं का अनावरण किया है, जिसमें 26 नए उत्पाद लॉन्च करना शामिल है, जिसमें 2027 तक एक इलेक्ट्रिक एसयूवी भी शामिल है। कंपनी का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक निर्यात केंद्र बनाना और घरेलू बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर ने अपने पहले इन्वेस्टर डे के मौके पर भारतीय बाजार में साल 2030 तक के अपने रोडमैप की घोषणा की है। इसमें भारत केंद्रित उत्पाद विस्तार, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, गहरी लोकलाइजेशन और वित्तीय दिशा-निर्देश शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य साल 2030 तक भारत को वैश्विक हब बनाना और घरेलू बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है। आइए भारतीय बाजार को लेकर हुंडई के प्लान के बारे में विस्तार में जानते हैं।
26 नए प्रोडक्ट होंगे लॉन्च
हुंडई मोटर ने घोषणा की है कि वह FY2030 तक 26 नए उत्पाद लॉन्च करेगी, जिनमें 7 नए नेमप्लेट्स शामिल हैं। इस योजना में एमपीवी और ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में प्रवेश भी शामिल है। सबसे खास है कि 2027 तक भारत में निर्मित पहली डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही Hyundai की लग्जरी ब्रांड Genesis भी 2027 तक भारत में लॉन्च की जाएगी।
डोमेस्टिक मार्केट और UV सेगमेंट पर फोकस
हुंडई मोटर साल 2030 तक 15 प्रतिशत से ज्यादा घरेलू मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी यूटिलिटी व्हीकल और इको-फ्रेंडली पावरट्रेन (CNG + EV + Hybrid) को 80% और 50% से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ICE, CNG, EV और Hybrid तकनीकों का व्यापक विकल्प देगी।
ग्लोबल एक्सपोर्ट हब और मैन्युफैक्चरिंग
Hyundai ने भारत को वैश्विक एक्सपोर्ट हब बनाने की रणनीति भी पेश की है। कंपनी FY2030 तक 30% तक एक्सपोर्ट योगदान का लक्ष्य रख रही है। साथ ही, HMIL Software Defined Factory और लोकलाइजेशन में सुधार करके मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करेगी। साल 2030 तक हुडंई मोटर का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू है। EBITDA मार्जिन को डबल-डिजिट बनाए रखने की योजना है। शेयरहोल्डर्स के लिए 20% से 40% डिविडेंड पेआउट का मार्गदर्शन भी दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी साल 2030 तक सेल्स और सर्विस नेटवर्क भारत के 85% जिलों तक पहुंच जाएगा। ग्रामीण बाजार से कुल बिक्री का 30% योगदान मिलने की उम्मीद है, जो कंपनी की इंक्लूसिव ग्रोथ रणनीति को दर्शाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।