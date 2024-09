Hyundai Exter के दो नए वेरिएंट सनरूफ के साथ हुए लॉन्च, कीमत 7.86 लाख रुपये से शुरू

Hyundai Exter के नए S Plus और S(O) Plus प्लस ट्रिम में लाया गया है। इसे सनरूफ के साथ लॉन्च किया गया है। सनरूफ के साथ Exter आने के बाद काफी किफायती हो गई है। इतना ही नहीं इसे पहले से बेहतर फीचर्स के साथ लाया गया है। बाकी फीचर्स में 8-इंच टचस्क्रीन सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी शामिल हैं।

