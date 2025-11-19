Hyundai ने पेश किया ऑफ-रोड कॉन्सेप्ट कॉम्पैक्ट SUV, दिखा रग्ड और ऑफ-रोड डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कॉन्सेप्ट व्हीकल किसी भी वाहन निर्माता कंपनी के डिजाइन और फ्यूचर विजन की पहली झलक को दिखाने का काम करते हैं। हाल ही में Hyundai ने नए Crater Concept Extreme ऑफ-रोड व्हील के स्केच को टीज किए हैं, जिसे LA Auto Show 2025 में पेश किया जाएगा। यह एक हार्डकोर ऑफ-रोड लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट व्हीकल है, जो Hyundai के नए डिजाइन और एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग क्षमता को दिखाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Hyundai Crater Concept Extreme की पहली झलक हाल ही में हुंडई ने अपनी Crater Concept के स्केच जारी किए हैं। यह एक शो व्हीकल है। यह रग्ड और ऑफ-रोड अपील दिया गया है। यह एक लाइफस्टाइल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसे हुंडई अमेरिका टेक्निकल सेंटर (HATCI), इरविन, कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया है। Crater Concept को इस तरह तैयार किया गया है कि यह Hyundai की XRT लाइनअप जैसे Ioniq 5 XRT, Santa Cruz XRT और नई Palisade XRT Pro की ऑफ-रोड पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकें।