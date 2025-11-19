Language
    Hyundai ने पेश किया ऑफ-रोड कॉन्सेप्ट कॉम्पैक्ट SUV, दिखा रग्ड और ऑफ-रोड डिजाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    हुंडई ने क्रेटर कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम ऑफ-रोड व्हीकल के स्केच जारी किए हैं, जिसे LA ऑटो शो 2025 में पेश किया जाएगा। यह हुंडई के नए डिजाइन और ऑफ-रोडिंग क्षमता को दर्शाता है। क्रेटर कॉन्सेप्ट को हुंडई अमेरिका टेक्निकल सेंटर में डेवलप किया गया है। यह एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसके डिजाइन एलिमेंट्स प्रोडक्शन मॉडल में सॉफ्ट किए जा सकते हैं। इसमें क्वाड डॉट लोगो और दमदार ऑफ-रोड उपस्थिति है।

    Hyundai Crater Extreme Off-Road Vehicle पेश हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कॉन्सेप्ट व्हीकल किसी भी वाहन निर्माता कंपनी के डिजाइन और फ्यूचर विजन की पहली झलक को दिखाने का काम करते हैं। हाल ही में Hyundai ने नए Crater Concept Extreme ऑफ-रोड व्हील के स्केच को टीज किए हैं, जिसे LA Auto Show 2025 में पेश किया जाएगा। यह एक हार्डकोर ऑफ-रोड लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट व्हीकल है, जो Hyundai के नए डिजाइन और एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग क्षमता को दिखाता है।

    Hyundai Crater Concept Extreme की पहली झलक

    हाल ही में हुंडई ने अपनी Crater Concept के स्केच जारी किए हैं। यह एक शो व्हीकल है। यह रग्ड और ऑफ-रोड अपील दिया गया है। यह एक लाइफस्टाइल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसे हुंडई अमेरिका टेक्निकल सेंटर (HATCI), इरविन, कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया है। Crater Concept को इस तरह तैयार किया गया है कि यह Hyundai की XRT लाइनअप जैसे Ioniq 5 XRT, Santa Cruz XRT और नई Palisade XRT Pro की ऑफ-रोड पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकें।

    Crater कॉन्सेप्ट का डिजाइन

    • Hyundai Crater Concept एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसकी झलक कुछ हद तक Hyundai Nexo Hydrogen के जैसा दिखाई देता था। हालांकि इसका साइड प्रोफाइल और रियर सेक्शन काफी अलग और बिल्कुल नया है। पूरी गाड़ी एक eye-candy की तरह लगती है और इसके ज्यादातर डिजाइन एलिमेंट्स प्रोडक्शन मॉडल में सॉफ्ट किए जा सकते हैं।
    • इसमें Hyundai का नया क्वाड डॉट लोगो, पिक्सल थीम हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, मस्कुलर स्कल्प्टेड बोनट, बड़ा और मजबूत स्किड प्लेट, रूफ रैक और फ्लड लाइट्स, चौड़े M/T टायर्स और बड़े व्हील्स, टायर्स का गाड़ी से बाहर की ओर निकला हुआ सेटअप के साथ ही एक दमदार और Dominating ऑफ-रोड प्रेजेंस दिया गया है।
    • Crater Concept में भारी-भरकम टायर्स को कवर करने के लिए चौड़े और फ्लेयर्ड व्हील आर्च दिए गए हैं, जिससे इसका लुक और भी दमदार लगता है। इसमें ORVM की जगह रियर-व्यू कैमरे, पोर्टल एक्सल जैसा सस्पेंशन सेटअप (कन्फर्म नहीं), मोटे और स्टाइलिश C-पिलर और बड़ा रियर स्पॉइलर दिया गया है।
    पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों में आने की संभावना

    हुंडई की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि इस कॉन्सेप्ट मॉडल को आगे चलकर प्रोडक्शन में उतारा जाएगा या नहीं। अगर इसे प्रोडक्शन में लेकर आया जाता है, तो इसे पेट्रोल-डीजल के साथ ही इलेक्ट्रिक ऑप्शन में भी लाया जा सकता है। इसके अत्यधिक आक्रामक एलिमेंट्स जैसे हेक्सागोनल व्हील डिजाइन प्रोडक्शन मॉडल में सॉफ्ट किए जा सकते हैं।